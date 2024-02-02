https://ria.ru/20240202/putin-1925091222.html
Путин рассказал, в чем залог успеха и побед российского народа
Путин рассказал, в чем залог успеха и побед российского народа - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал, в чем залог успеха и побед российского народа
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для Победы" заявил, что мы единый и сплоченный народ, мы верим в свои силы, и в этом залог наших успехов и побед. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:36
2024-02-02T17:36
2024-02-02T17:57
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для Победы" заявил, что мы единый и сплоченный народ, мы верим в свои силы, и в этом залог наших успехов и побед."Мы единый сплоченный народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед", - сказал он.
https://ria.ru/20240202/putin-1925093845.html
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владимир путин, россия
Путин рассказал, в чем залог успеха и побед российского народа
Путин: мы единый сплоченный народ, мы верим в свои силы
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для Победы" заявил, что мы единый и сплоченный народ, мы верим в свои силы, и в этом залог наших успехов и побед.
"Мы единый сплоченный народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед", - сказал он.
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