https://ria.ru/20240202/putin-1925091222.html

Путин рассказал, в чем залог успеха и побед российского народа

Путин рассказал, в чем залог успеха и побед российского народа - РИА Новости, 02.02.2024

Путин рассказал, в чем залог успеха и побед российского народа

Президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для Победы" заявил, что мы единый и сплоченный народ, мы верим в свои силы, и в этом залог наших успехов и побед. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:36

2024-02-02T17:36

2024-02-02T17:57

владимир путин

россия

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для Победы" заявил, что мы единый и сплоченный народ, мы верим в свои силы, и в этом залог наших успехов и побед."Мы единый сплоченный народ… Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед", - сказал он.

https://ria.ru/20240202/putin-1925093845.html

россия

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владимир путин, россия