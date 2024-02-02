https://ria.ru/20240202/putin-1925086848.html
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин
Вся экономика РФ продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:26
2024-02-02T17:26
2024-02-02T18:26
владимир путин
россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вся экономика РФ продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил президент России Владимир Путин."В эти два непростых года, полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс - вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!"
https://radiosputnik.ru/20240202/putin-1925101558.html
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владимир путин, россия, общероссийский народный фронт
Владимир Путин, Россия, Общероссийский народный фронт
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин
Путин: экономика продемонстрировала устойчивость и продолжает развиваться