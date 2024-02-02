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Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
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17:26 02.02.2024 (обновлено: 18:26 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925086848.html
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин
Вся экономика РФ продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:26
2024-02-02T18:26
владимир путин
россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вся экономика РФ продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил президент России Владимир Путин."В эти два непростых года, полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс - вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!"
https://radiosputnik.ru/20240202/putin-1925101558.html
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владимир путин, россия, общероссийский народный фронт
Владимир Путин, Россия, Общероссийский народный фронт
Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин

Путин: экономика продемонстрировала устойчивость и продолжает развиваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вся экономика РФ продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил президент России Владимир Путин.
"В эти два непростых года, полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс - вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками форума ОНФ Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин обратился к желающим России краха
Вчера, 18:20
 
Владимир ПутинРоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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