https://ria.ru/20240202/putin-1925086848.html

Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин

Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, заявил Путин

Вся экономика РФ продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:26

2024-02-02T17:26

2024-02-02T18:26

владимир путин

россия

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вся экономика РФ продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил президент России Владимир Путин."В эти два непростых года, полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс - вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для победы!"

https://radiosputnik.ru/20240202/putin-1925101558.html

россия

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владимир путин, россия, общероссийский народный фронт