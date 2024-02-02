https://ria.ru/20240202/putin-1925084338.html

Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки

Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки - РИА Новости, 02.02.2024

Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки

Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:18

2024-02-02T17:18

2024-02-02T17:18

россия

тульская область

владимир путин

денис мантуров

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки. "А я переговорю с министром... В конечном итоге это вопрос промышленности, поэтому министр здесь как раз, он же вице-премьер. Вы напрямую с ним можете поговорить. А я чуть попозже вернусь к этому и посмотрю, что сделано", - сказал Путин, комментируя презентацию огнестойкой экипировки во время встречи с участниками форума "Все для Победы!". Президенту презентовали инновационный проект противопожарной экипировки, производящейся в Тульской области.

https://ria.ru/20240202/putin-1925050764.html

россия

тульская область

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россия, тульская область, владимир путин, денис мантуров