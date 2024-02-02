https://ria.ru/20240202/putin-1925084338.html
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки - РИА Новости, 02.02.2024
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки
Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:18
2024-02-02T17:18
2024-02-02T17:18
россия
тульская область
владимир путин
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки. "А я переговорю с министром... В конечном итоге это вопрос промышленности, поэтому министр здесь как раз, он же вице-премьер. Вы напрямую с ним можете поговорить. А я чуть попозже вернусь к этому и посмотрю, что сделано", - сказал Путин, комментируя презентацию огнестойкой экипировки во время встречи с участниками форума "Все для Победы!". Президенту презентовали инновационный проект противопожарной экипировки, производящейся в Тульской области.
https://ria.ru/20240202/putin-1925050764.html
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, владимир путин, денис мантуров
Россия, Тульская область, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки
Путин пообещал поговорить с Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки.
"А я переговорю с министром... В конечном итоге это вопрос промышленности, поэтому министр здесь как раз, он же вице-премьер. Вы напрямую с ним можете поговорить. А я чуть попозже вернусь к этому и посмотрю, что сделано", - сказал Путин, комментируя презентацию огнестойкой экипировки во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
Президенту презентовали инновационный проект противопожарной экипировки, производящейся в Тульской области.
Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя