Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/putin-1925084338.html
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки - РИА Новости, 02.02.2024
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки
Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:18
2024-02-02T17:18
россия
тульская область
владимир путин
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки. "А я переговорю с министром... В конечном итоге это вопрос промышленности, поэтому министр здесь как раз, он же вице-премьер. Вы напрямую с ним можете поговорить. А я чуть попозже вернусь к этому и посмотрю, что сделано", - сказал Путин, комментируя презентацию огнестойкой экипировки во время встречи с участниками форума "Все для Победы!". Президенту презентовали инновационный проект противопожарной экипировки, производящейся в Тульской области.
https://ria.ru/20240202/putin-1925050764.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тульская область, владимир путин, денис мантуров
Россия, Тульская область, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин пообещал обсудить с Мантуровым производство огнестойкой экипировки

Путин пообещал поговорить с Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал переговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки.
"А я переговорю с министром... В конечном итоге это вопрос промышленности, поэтому министр здесь как раз, он же вице-премьер. Вы напрямую с ним можете поговорить. А я чуть попозже вернусь к этому и посмотрю, что сделано", - сказал Путин, комментируя презентацию огнестойкой экипировки во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
Президенту презентовали инновационный проект противопожарной экипировки, производящейся в Тульской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя
Вчера, 15:29
 
РоссияТульская областьВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала