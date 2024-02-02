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Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе
Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе - РИА Новости, 02.02.2024
Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе
Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым о внедрении в школьную программу уроков цифровой гигиены на... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:01
2024-02-02T17:01
2024-02-02T17:01
россия
сергей кравцов
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым о внедрении в школьную программу уроков цифровой гигиены на базе уроков информатики. Участник форума "Все для Победы" Михаил Камышев в ходе дискуссии предложил президенту добавить в школьные уроки информатики уроки цифровой гигиены. "Я с министром Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно, обещаю. Предложение хорошее, безусловно, обязательно займёмся этим. У нас цифрой в школах уже так или иначе занимаются, ну, на разном уровне и по-разному, но тем не менее это очень важное направление", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".
https://ria.ru/20240119/istoriya-1922279948.html
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россия, сергей кравцов, владимир путин
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе
Путин пообещал обсудить с Кравцовым внедрение урока цифровой гигиены в школе
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым о внедрении в школьную программу уроков цифровой гигиены на базе уроков информатики.
Участник форума "Все для Победы" Михаил Камышев в ходе дискуссии предложил президенту добавить в школьные уроки информатики уроки цифровой гигиены.
"Я с министром Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно, обещаю. Предложение хорошее, безусловно, обязательно займёмся этим. У нас цифрой в школах уже так или иначе занимаются, ну, на разном уровне и по-разному, но тем не менее это очень важное направление", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".
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