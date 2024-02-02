https://ria.ru/20240202/putin-1925078831.html

Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе

Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе - РИА Новости, 02.02.2024

Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе

Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым о внедрении в школьную программу уроков цифровой гигиены на... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:01

2024-02-02T17:01

2024-02-02T17:01

россия

сергей кравцов

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым о внедрении в школьную программу уроков цифровой гигиены на базе уроков информатики. Участник форума "Все для Победы" Михаил Камышев в ходе дискуссии предложил президенту добавить в школьные уроки информатики уроки цифровой гигиены. "Я с министром Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно, обещаю. Предложение хорошее, безусловно, обязательно займёмся этим. У нас цифрой в школах уже так или иначе занимаются, ну, на разном уровне и по-разному, но тем не менее это очень важное направление", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".

https://ria.ru/20240119/istoriya-1922279948.html

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россия, сергей кравцов, владимир путин