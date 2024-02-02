https://ria.ru/20240202/putin-1925065312.html
Путин заявил, что предприятия ОПК хорошо прокредитованы
Путин заявил, что предприятия ОПК хорошо прокредитованы - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил, что предприятия ОПК хорошо прокредитованы
Денег у российских предприятий оборонно-промышленного комплекса много, они хорошо прокредитованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:21
2024-02-02T16:21
2024-02-02T16:21
россия
тула
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Денег у российских предприятий оборонно-промышленного комплекса много, они хорошо прокредитованы, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу он посетил Тулу, где встретился с участниками форума "Все для победы". Речь в разговоре зашла и о том, чтобы обсудить с руководителями ОПК и оружейных холдингов возможность расширения соцпакета для работников оборонных предприятий. "Это справедливо, поговорить и можно, и нужно. Просто как вы только скажете: "дайте денег на что-то", сразу в ответ услышите плач Ярославны, что денег нет. Хотя задолженность кредиторская очень большая, то есть они прокредитованы очень хорошо, деньги на счетах есть в больших количествах у предприятий ОПК, денег много", - заявил Путин в ответ. Он подчеркнул, что "у всех предприятий ОПК есть хороший финансовый задел - у заказчика, но на счетах предприятий есть тоже". "Но там всегда нужно смотреть, какие средства нужны на выполнение гособоронзаказа, который увеличивается, и что предприятие может направить на решение социальных вопросов. Конечно, нужно искать источники", - согласился президент, уточнив, что и региональные власти могли бы в этом участвовать. "И регион может поучаствовать, и само предприятие, и федеральный бюджет. В решении таких вопросов социального характера все должны принимать участие... Но идея сама по себе правильная, над этим надо дополнительно подумать", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914917311.html
https://radiosputnik.ru/20230919/vooruzhenie-1897387618.html
россия
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b1703d91b4167f8b82544ee1e21cf888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тула, владимир путин, экономика
Россия, Тула, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил, что предприятия ОПК хорошо прокредитованы
Путин: у предприятий ОПК денег много, они хорошо прокредитованы
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Денег у российских предприятий оборонно-промышленного комплекса много, они хорошо прокредитованы, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу он посетил Тулу
, где встретился с участниками форума "Все для победы". Речь в разговоре зашла и о том, чтобы обсудить с руководителями ОПК и оружейных холдингов возможность расширения соцпакета для работников оборонных предприятий.
Путин заявил о прорыве российского ОПК
"Это справедливо, поговорить и можно, и нужно. Просто как вы только скажете: "дайте денег на что-то", сразу в ответ услышите плач Ярославны, что денег нет. Хотя задолженность кредиторская очень большая, то есть они прокредитованы очень хорошо, деньги на счетах есть в больших количествах у предприятий ОПК, денег много", - заявил Путин в ответ.
Он подчеркнул, что "у всех предприятий ОПК есть хороший финансовый задел - у заказчика, но на счетах предприятий есть тоже".
Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается
"Но там всегда нужно смотреть, какие средства нужны на выполнение гособоронзаказа, который увеличивается, и что предприятие может направить на решение социальных вопросов. Конечно, нужно искать источники", - согласился президент, уточнив, что и региональные власти могли бы в этом участвовать.
"И регион может поучаствовать, и само предприятие, и федеральный бюджет. В решении таких вопросов социального характера все должны принимать участие... Но идея сама по себе правильная, над этим надо дополнительно подумать", - добавил Путин.
Путин рассказал, как российский ОПК увеличивает производство для нужд СВО