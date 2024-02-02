https://ria.ru/20240202/putin-1925065312.html

Путин заявил, что предприятия ОПК хорошо прокредитованы

Путин заявил, что предприятия ОПК хорошо прокредитованы - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил, что предприятия ОПК хорошо прокредитованы

Денег у российских предприятий оборонно-промышленного комплекса много, они хорошо прокредитованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:21

2024-02-02T16:21

2024-02-02T16:21

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тула

владимир путин

экономика

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Денег у российских предприятий оборонно-промышленного комплекса много, они хорошо прокредитованы, заявил президент России Владимир Путин. В пятницу он посетил Тулу, где встретился с участниками форума "Все для победы". Речь в разговоре зашла и о том, чтобы обсудить с руководителями ОПК и оружейных холдингов возможность расширения соцпакета для работников оборонных предприятий. "Это справедливо, поговорить и можно, и нужно. Просто как вы только скажете: "дайте денег на что-то", сразу в ответ услышите плач Ярославны, что денег нет. Хотя задолженность кредиторская очень большая, то есть они прокредитованы очень хорошо, деньги на счетах есть в больших количествах у предприятий ОПК, денег много", - заявил Путин в ответ. Он подчеркнул, что "у всех предприятий ОПК есть хороший финансовый задел - у заказчика, но на счетах предприятий есть тоже". "Но там всегда нужно смотреть, какие средства нужны на выполнение гособоронзаказа, который увеличивается, и что предприятие может направить на решение социальных вопросов. Конечно, нужно искать источники", - согласился президент, уточнив, что и региональные власти могли бы в этом участвовать. "И регион может поучаствовать, и само предприятие, и федеральный бюджет. В решении таких вопросов социального характера все должны принимать участие... Но идея сама по себе правильная, над этим надо дополнительно подумать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914917311.html

https://radiosputnik.ru/20230919/vooruzhenie-1897387618.html

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россия, тула, владимир путин, экономика