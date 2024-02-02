https://ria.ru/20240202/putin-1925064419.html
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто воюет, должны быть равны в правах и идентичны. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:16
2024-02-02T16:16
2024-02-02T16:42
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто воюет, должны быть равны в правах и идентичны."Все, кто воюет, должны быть равны в правах, неважно кто и где, все должны быть идентичны" - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".
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владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин
Путин: все, кто воюет, должны быть равны в правах