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Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 02.02.2024 (обновлено: 16:42 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925064419.html
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто воюет, должны быть равны в правах и идентичны. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:16
2024-02-02T16:42
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто воюет, должны быть равны в правах и идентичны."Все, кто воюет, должны быть равны в правах, неважно кто и где, все должны быть идентичны" - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".
https://ria.ru/20240202/patriotizm-1925070970.html
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владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, заявил Путин

Путин: все, кто воюет, должны быть равны в правах

Путин в Туле
Путин в Туле
Путин в Туле
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто воюет, должны быть равны в правах и идентичны.
"Все, кто воюет, должны быть равны в правах, неважно кто и где, все должны быть идентичны" - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбщество
 
 
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