https://ria.ru/20240202/putin-1925063592.html

Поддержка людей свидетельствует о гарантиях победы, заявил Путин

Поддержка людей свидетельствует о гарантиях победы, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

Поддержка людей свидетельствует о гарантиях победы, заявил Путин

Поддержка людей и общее отношение к происходящим событиям свидетельствуют о единении и гарантиях победы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:13

2024-02-02T16:13

2024-02-02T16:24

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка людей и общее отношение к происходящим событиям свидетельствуют о единении и гарантиях победы, заявил президент России Владимир Путин."Свидетельство единения России - многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной - общее отношение к происходящим событиями, общая забота о будущем потрясает. В этом есть что-то такое, что абсолютно гарантирует победу России", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".Также российский лидер отметил, что "все, кто воюет должны быть равны в правах, неважно кто и где, все должны быть идентичны".

https://ria.ru/20240126/svo-1923743408.html

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2024

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общество, владимир путин, россия