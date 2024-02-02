https://ria.ru/20240202/putin-1925063592.html
Поддержка людей свидетельствует о гарантиях победы, заявил Путин
Поддержка людей свидетельствует о гарантиях победы, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Поддержка людей свидетельствует о гарантиях победы, заявил Путин
Поддержка людей и общее отношение к происходящим событиям свидетельствуют о единении и гарантиях победы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:13
2024-02-02T16:13
2024-02-02T16:24
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общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка людей и общее отношение к происходящим событиям свидетельствуют о единении и гарантиях победы, заявил президент России Владимир Путин."Свидетельство единения России - многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной - общее отношение к происходящим событиями, общая забота о будущем потрясает. В этом есть что-то такое, что абсолютно гарантирует победу России", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".Также российский лидер отметил, что "все, кто воюет должны быть равны в правах, неважно кто и где, все должны быть идентичны".
https://ria.ru/20240126/svo-1923743408.html
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Поддержка людей свидетельствует о гарантиях победы, заявил Путин
Путин: поддержка и общее отношение к событиям свидетельствуют о гарантиях победы
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка людей и общее отношение к происходящим событиям свидетельствуют о единении и гарантиях победы, заявил президент России Владимир Путин.
"Свидетельство единения России - многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной - общее отношение к происходящим событиями, общая забота о будущем потрясает. В этом есть что-то такое, что абсолютно гарантирует победу России", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы".
Также российский лидер отметил, что "все, кто воюет должны быть равны в правах, неважно кто и где, все должны быть идентичны".
Путин рассказал, чем руководствовался, приняв решение о начале СВО