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Путин заявил об увеличении производства гражданской продукции - РИА Новости, 02.02.2024
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16:10 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/putin-1925063260.html
Путин заявил об увеличении производства гражданской продукции
Путин заявил об увеличении производства гражданской продукции - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил об увеличении производства гражданской продукции
Выпуск гражданской продукции в РФ за последние полтора года увеличился на 27%, несмотря на потребности вооружения на линии фронта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:10
2024-02-02T16:10
россия
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Выпуск гражданской продукции в РФ за последние полтора года увеличился на 27%, несмотря на потребности вооружения на линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом, предприятия оборонки, как это ни покажется странным на первый взгляд, при необходимости поставлять вооружения на линию фронта, почти на 30% - 27% если быть более точным - увеличили выпуск гражданской продукции за последние полтора года. Это очень хорошие показатели", - подчеркнул президент во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил об увеличении производства гражданской продукции

Путин: в РФ на 27% увеличился выпуск гражданской продукции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Выпуск гражданской продукции в РФ за последние полтора года увеличился на 27%, несмотря на потребности вооружения на линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, предприятия оборонки, как это ни покажется странным на первый взгляд, при необходимости поставлять вооружения на линию фронта, почти на 30% - 27% если быть более точным - увеличили выпуск гражданской продукции за последние полтора года. Это очень хорошие показатели", - подчеркнул президент во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин заявил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы
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