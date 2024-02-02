https://ria.ru/20240202/putin-1925063260.html

Путин заявил об увеличении производства гражданской продукции

Путин заявил об увеличении производства гражданской продукции - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил об увеличении производства гражданской продукции

Выпуск гражданской продукции в РФ за последние полтора года увеличился на 27%, несмотря на потребности вооружения на линии фронта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:10

2024-02-02T16:10

2024-02-02T16:10

россия

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Выпуск гражданской продукции в РФ за последние полтора года увеличился на 27%, несмотря на потребности вооружения на линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом, предприятия оборонки, как это ни покажется странным на первый взгляд, при необходимости поставлять вооружения на линию фронта, почти на 30% - 27% если быть более точным - увеличили выпуск гражданской продукции за последние полтора года. Это очень хорошие показатели", - подчеркнул президент во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".

https://ria.ru/20240202/putin-1925050205.html

россия

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россия, владимир путин