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Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета - РИА Новости, 02.02.2024
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16:05 02.02.2024 (обновлено: 16:23 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925061903.html
Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета
Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета - РИА Новости, 02.02.2024
Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета
Президент России Владимир Путин заявил, что "мы должны делать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета". РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:05
2024-02-02T16:23
владимир путин
россия
новороссия
донбасс
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "мы должны делать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета"."Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета", - сказала Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
https://ria.ru/20240202/putin-1924980153.html
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владимир путин, россия, новороссия, донбасс
Владимир Путин, Россия, Новороссия, Донбасс
Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета

Путин: мы должны сделать нашу страну самодостаточной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "мы должны делать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета".
"Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета", - сказала Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину
Вчера, 10:59
 
Владимир ПутинРоссияНовороссияДонбасс
 
 
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