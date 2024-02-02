https://ria.ru/20240202/putin-1925061903.html

Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета

Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета - РИА Новости, 02.02.2024

Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета

Президент России Владимир Путин заявил, что "мы должны делать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета". РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:05

2024-02-02T16:05

2024-02-02T16:23

владимир путин

россия

новороссия

донбасс

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "мы должны делать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета"."Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета", - сказала Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".

https://ria.ru/20240202/putin-1924980153.html

россия

новороссия

донбасс

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владимир путин, россия, новороссия, донбасс