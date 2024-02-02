https://ria.ru/20240202/putin-1925061903.html
Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета
Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета - РИА Новости, 02.02.2024
Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета
Президент России Владимир Путин заявил, что "мы должны делать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета". РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:05
2024-02-02T16:05
2024-02-02T16:23
владимир путин
россия
новороссия
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "мы должны делать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета"."Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета", - сказала Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
https://ria.ru/20240202/putin-1924980153.html
россия
новороссия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, новороссия, донбасс
Владимир Путин, Россия, Новороссия, Донбасс
Путин назвал самодостаточность страны проявлением суверенитета
Путин: мы должны сделать нашу страну самодостаточной
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "мы должны делать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета".
"Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета", - сказала Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".
Опрос ВЦИОМ показал, что 78,9 процента россиян доверяют Путину