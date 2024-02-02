https://ria.ru/20240202/putin-1925050764.html

Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя

Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя - РИА Новости, 02.02.2024

Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя

Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:29

2024-02-02T15:29

2024-02-02T15:40

владимир путин

россия

безопасность

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин."Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы".По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. "Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы", - добавил он.

https://ria.ru/20240202/vooruzheniya-1925050396.html

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владимир путин, россия, безопасность