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Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя - РИА Новости, 02.02.2024
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15:29 02.02.2024 (обновлено: 15:40 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925050764.html
Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя
Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя
Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:29
2024-02-02T15:40
владимир путин
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безопасность
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин."Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы".По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. "Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы", - добавил он.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя

Путин: для успеха в бою надо быстро реагировать на средства поражения противника

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы".
По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. "Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы", - добавил он.
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