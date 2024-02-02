https://ria.ru/20240202/putin-1925050205.html

Путин заявил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы

Путин заявил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы

Российский ОПК демонстрирует хорошие темпы и качество работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:27

2024-02-02T15:27

2024-02-02T16:04

россия

владимир путин

безопасность

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Российский ОПК демонстрирует хорошие темпы и качество работы, заявил президент России Владимир Путин."Наша оборонка демонстрирует здесь очень хорошие и темпы, и качество работы", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для победы".Также, Владимир Путин заявил, что качество и количество по всей номенклатуре вооружений, в том числе бронетехнике, ракетной технике и высокоточному оружию, обеспечиваются хорошими и нужными стране темпами, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу он посетил Тулу, где встретился с участниками форума "Все для победы". Президент отметил, что работники российского ОПК сейчас обеспечивают не только высокое качество, но и необходимое количество вооружений. Производство самого необходимого - бронезащиты для бойцов - выросло в 10 раз, а обмундирования - в 2,5 раза, указал Путин. По его словам, в разы увеличилось количество бронетехники и других средств ведения вооруженной борьбы, авиационных средств, ракетной техники, в том числе и дальней "высокоточки"."Практически по всей номенклатуре и качество, и количество обеспечивается очень хорошими, высокими, нужными стране темпами. Это то, что делает наша оборонка. Я знаю и больше того: что люди напряженно работают на предприятиях, но если надо - выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы", - подчеркнул Путин.Он назвал такую работу представителей ОПК "на передке" настоящим героизмом. "Со своей стороны страна старается обеспечить эту работу нужными средствами, прежде всего, конечно, финансовыми", - добавил президент.

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https://ria.ru/20240202/pantsir-1925053699.html

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россия, владимир путин, безопасность