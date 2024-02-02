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Путин встретился с участниками форума "Все для победы" - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 02.02.2024 (обновлено: 16:00 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/putin-1925048973.html
Путин встретился с участниками форума "Все для победы"
Путин встретился с участниками форума "Все для победы" - РИА Новости, 02.02.2024
Путин встретился с участниками форума "Все для победы"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы" заявил о том, что без разносторонней поддержки невозможно добиваться победы на... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:25
2024-02-02T16:00
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы" заявил о том, что без разносторонней поддержки невозможно добиваться победы на фронте, предприятия ОПК вносят в это общее дело свой вклад."В этой большой работе невозможно добиваться успеха и невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем поддержки самой разной, разносторонней. И в этой связи, конечно, самый основной вклад в общую работу вносят, конечно, предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин."Это большая часть нашей промышленности, большая, огромная армия людей, которые работают в этой сфере", - добавил он.
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"Если надо, выезжают на передовую" – Путин о сотрудниках ОПК
"Если надо, выезжают на передовую" – Путин о сотрудниках ОПК
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин встретился с участниками форума "Все для победы"

Путин: невозможно добиться победы на фронте, если нет поддержки в тылу

Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы" заявил о том, что без разносторонней поддержки невозможно добиваться победы на фронте, предприятия ОПК вносят в это общее дело свой вклад.
«
"В этой большой работе невозможно добиваться успеха и невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем поддержки самой разной, разносторонней. И в этой связи, конечно, самый основной вклад в общую работу вносят, конечно, предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин.
"Это большая часть нашей промышленности, большая, огромная армия людей, которые работают в этой сфере", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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