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Выступление Путина на форуме "Все для победы". Прямая трансляция

Выступление Путина на форуме "Все для победы". Прямая трансляция - РИА Новости, 02.02.2024

Выступление Путина на форуме "Все для победы". Прямая трансляция

Владимир Путин прибыл в Тулу и принимает участие в форуме "Все для победы" РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:22

2024-02-02T15:22

2024-02-02T15:52

тульская область

владимир путин

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Владимир Путин прибыл в Тулу и принимает участие в форуме "Все для победы"

тульская область

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2024

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LIVE: Путин в Тульской области с рабочим визитом LIVE: Путин в Тульской области с рабочим визитом 2024-02-02T15:22 true PT80M10S

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тульская область, владимир путин, видео