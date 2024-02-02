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Выступление Путина на форуме "Все для победы". Прямая трансляция
Выступление Путина на форуме "Все для победы". Прямая трансляция - РИА Новости, 02.02.2024
Выступление Путина на форуме "Все для победы". Прямая трансляция
Владимир Путин прибыл в Тулу и принимает участие в форуме "Все для победы" РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:22
2024-02-02T15:22
2024-02-02T15:52
тульская область
владимир путин
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Владимир Путин прибыл в Тулу и принимает участие в форуме "Все для победы"
тульская область
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4.7
96
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LIVE: Путин в Тульской области с рабочим визитом
LIVE: Путин в Тульской области с рабочим визитом
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тульская область, владимир путин, видео
Тульская область, Владимир Путин
Выступление Путина на форуме "Все для победы". Прямая трансляция
Владимир Путин прибыл в Тулу и принимает участие в форуме "Все для победы"
2024-02-02T15:22
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PT80M10S
Владимир Путин прибыл в Тулу и принимает участие в форуме "Все для победы"