https://ria.ru/20240202/putin-1924961874.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 02.02.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 80% доверяют ему, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:54

2024-02-02T09:54

2024-02-02T15:38

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 80% доверяют ему, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство (80%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, восемь процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из данных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 28 января 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240201/putin-1924906851.html

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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"