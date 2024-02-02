https://ria.ru/20240202/pushkov-1925095812.html

Пушков ответил на дерзкое заявление румынского генерала о Путине

Пушков ответил на дерзкое заявление румынского генерала о Путине - РИА Новости, 02.02.2024

Пушков ответил на дерзкое заявление румынского генерала о Путине

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление начальника штаба обороны Румынии генерала Георгицэ Влада, который накануне призвал население страны быть готовым... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:54

2024-02-02T17:54

2024-02-02T17:54

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление начальника штаба обороны Румынии генерала Георгицэ Влада, который накануне призвал население страны быть готовым к войне с президентом России Владимиром Путиным."Вслед за высшими военными руководителями Чехии, Голландии и Швеции устремился теперь румынский генерал. Он тоже срочно призывает "готовиться к войне с Путиным", словно опасаясь, что его опередят коллеги из оставшихся второстепенных стран НАТО", — написал он.Сенатор добавил, что на Западе как заведенные, говорят одно и то же. При этом Пушков напомнил, что глава МИД ФРГ Бербок давно опередила всех, заявив, что военный блок уже якобы находится в состоянии войны с Россией.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html

https://ria.ru/20240202/uyazvimost-1924935319.html

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россия, москва, румыния, алексей пушков, мид германии, нато, владимир путин