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ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики - РИА Новости, 02.02.2024
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13:08 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/psb-1925015651.html
ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики
ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики - РИА Новости, 02.02.2024
ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики
Российские компании, реализующие социальные программы, становятся полноправными субъектами демографической политики, считает вице-президент - руководитель... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:08
2024-02-02T13:08
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские компании, реализующие социальные программы, становятся полноправными субъектами демографической политики, считает вице-президент - руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ Ольга Еременко. Она выступила на заседании "Корпоративная семейная политика 2024: новые эффективные меры", открывшем серию встреч, приуроченных к Году семьи. Его участники обсудили вопросы поиска баланса между семьей и работой, лучшие практики корпоративной семейной политики и новые программы поддержки семей, направленные на гармонизацию профессиональных и семейных ролей сотрудников. "В демографической политике существует несколько уровней. В достижении ее целей участвует государство, общественные институты, бизнес, граждане. При этом российские компании становятся полноправными субъектами демографической политики, через программы социальной ответственности обеспечивают адресность и целевой характер поддержки работников, имеющих семьи", – привели в пресс-службе ПСБ слова Еременко. Она, в частности, отметила, что сотрудники ПСБ в рамках социального пакета могут приобрести для себя или членов своей семьи расширенное медицинское страхование, включающее сопровождение беременности и родов, помощь педиатров и неонатологов, или возместить стоимость частных детских садов и услуги няни. Кроме того, ПСБ выплачивает работникам единовременную материальную помощь в связи с рождением или усыновлением (удочерением) ребенка, оказывает материальную поддержку семьям работников с детьми с инвалидностью. В настоящее время банк прорабатывает возможность организации детских групп при офисах, где сотрудники смогут на определенное время оставлять своих детей. Еременко также рассказала о приоритетном направлении добровольческой деятельности ПСБ - семейном волонтерстве. Привлечение членов семей работников к участию в волонтерских активностях банка заметно увеличило интерес к таким мероприятиям среди сотрудников в целом, отметила она.
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россия, псб (банк псб), год семьи
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Год семьи

ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские компании, реализующие социальные программы, становятся полноправными субъектами демографической политики, считает вице-президент - руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ Ольга Еременко.
Она выступила на заседании "Корпоративная семейная политика 2024: новые эффективные меры", открывшем серию встреч, приуроченных к Году семьи. Его участники обсудили вопросы поиска баланса между семьей и работой, лучшие практики корпоративной семейной политики и новые программы поддержки семей, направленные на гармонизацию профессиональных и семейных ролей сотрудников.
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"В демографической политике существует несколько уровней. В достижении ее целей участвует государство, общественные институты, бизнес, граждане. При этом российские компании становятся полноправными субъектами демографической политики, через программы социальной ответственности обеспечивают адресность и целевой характер поддержки работников, имеющих семьи", – привели в пресс-службе ПСБ слова Еременко.
Она, в частности, отметила, что сотрудники ПСБ в рамках социального пакета могут приобрести для себя или членов своей семьи расширенное медицинское страхование, включающее сопровождение беременности и родов, помощь педиатров и неонатологов, или возместить стоимость частных детских садов и услуги няни. Кроме того, ПСБ выплачивает работникам единовременную материальную помощь в связи с рождением или усыновлением (удочерением) ребенка, оказывает материальную поддержку семьям работников с детьми с инвалидностью. В настоящее время банк прорабатывает возможность организации детских групп при офисах, где сотрудники смогут на определенное время оставлять своих детей.
Еременко также рассказала о приоритетном направлении добровольческой деятельности ПСБ - семейном волонтерстве. Привлечение членов семей работников к участию в волонтерских активностях банка заметно увеличило интерес к таким мероприятиям среди сотрудников в целом, отметила она.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Год семьи
 
 
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