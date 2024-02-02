https://ria.ru/20240202/psb-1925015651.html

ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики

ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики - РИА Новости, 02.02.2024

ПСБ: российские компании становятся субъектами демографической политики

Российские компании, реализующие социальные программы, становятся полноправными субъектами демографической политики, считает вице-президент - руководитель... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:08

2024-02-02T13:08

2024-02-02T13:08

россия

псб (банк псб)

год семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские компании, реализующие социальные программы, становятся полноправными субъектами демографической политики, считает вице-президент - руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ Ольга Еременко. Она выступила на заседании "Корпоративная семейная политика 2024: новые эффективные меры", открывшем серию встреч, приуроченных к Году семьи. Его участники обсудили вопросы поиска баланса между семьей и работой, лучшие практики корпоративной семейной политики и новые программы поддержки семей, направленные на гармонизацию профессиональных и семейных ролей сотрудников. "В демографической политике существует несколько уровней. В достижении ее целей участвует государство, общественные институты, бизнес, граждане. При этом российские компании становятся полноправными субъектами демографической политики, через программы социальной ответственности обеспечивают адресность и целевой характер поддержки работников, имеющих семьи", – привели в пресс-службе ПСБ слова Еременко. Она, в частности, отметила, что сотрудники ПСБ в рамках социального пакета могут приобрести для себя или членов своей семьи расширенное медицинское страхование, включающее сопровождение беременности и родов, помощь педиатров и неонатологов, или возместить стоимость частных детских садов и услуги няни. Кроме того, ПСБ выплачивает работникам единовременную материальную помощь в связи с рождением или усыновлением (удочерением) ребенка, оказывает материальную поддержку семьям работников с детьми с инвалидностью. В настоящее время банк прорабатывает возможность организации детских групп при офисах, где сотрудники смогут на определенное время оставлять своих детей. Еременко также рассказала о приоритетном направлении добровольческой деятельности ПСБ - семейном волонтерстве. Привлечение членов семей работников к участию в волонтерских активностях банка заметно увеличило интерес к таким мероприятиям среди сотрудников в целом, отметила она.

https://ria.ru/20240116/psb-1921573200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), год семьи