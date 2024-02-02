https://ria.ru/20240202/protesty-1924975598.html

Фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами

Фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами - РИА Новости, 02.02.2024

Фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами

Протестующие фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами, пишет бельгийская газета Soir. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:36

2024-02-02T10:36

2024-02-02T10:56

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Протестующие фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами, пишет бельгийская газета Soir. По данным Фламандского центра дорожного движения и Королевского туристического клуба Нидерландов (ANWB), колонны перекрыли, в частности, дороги, соединяющие нидерландские Берген-оп-Зома, Бреду и Эйндховен и крупный бельгийский порт Антверпен. "Бельгийские фермеры расположились на нескольких постах на границе с Нидерландами для продолжения акции протеста. В пятницу утром около 06:30 сообщалось о нескольких заторах на нидерландских автомагистралях, ведущих в Антверпен", — говорится в сообщении. Издание отмечает, что в северной части Бельгии движение затруднено из-за демонстраций фермеров на трассе возле Остдёйнкерке в направлении Яббеке, а также на трассе в Зебрюгге. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. По утверждению профсоюзных объединений из разных стран, в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и государств — членов союза.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

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в мире, бельгия, нидерланды, евросоюз