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Фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами - РИА Новости, 02.02.2024
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10:36 02.02.2024 (обновлено: 10:56 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/protesty-1924975598.html
Фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами
Фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами - РИА Новости, 02.02.2024
Фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами
Протестующие фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами, пишет бельгийская газета Soir. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:36
2024-02-02T10:56
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Протестующие фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами, пишет бельгийская газета Soir. По данным Фламандского центра дорожного движения и Королевского туристического клуба Нидерландов (ANWB), колонны перекрыли, в частности, дороги, соединяющие нидерландские Берген-оп-Зома, Бреду и Эйндховен и крупный бельгийский порт Антверпен. "Бельгийские фермеры расположились на нескольких постах на границе с Нидерландами для продолжения акции протеста. В пятницу утром около 06:30 сообщалось о нескольких заторах на нидерландских автомагистралях, ведущих в Антверпен", — говорится в сообщении. Издание отмечает, что в северной части Бельгии движение затруднено из-за демонстраций фермеров на трассе возле Остдёйнкерке в направлении Яббеке, а также на трассе в Зебрюгге. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. По утверждению профсоюзных объединений из разных стран, в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и государств — членов союза.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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в мире, бельгия, нидерланды, евросоюз
В мире, Бельгия, Нидерланды, Евросоюз
Фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами

Soir: протестующие фермеры блокируют погранпункты между Бельгией и Нидерландами

© AFP 2024 / ROB ENGELAARГолландские и бельгийские фермеры протестуют на шоссе A67 недалеко от границы Нидерландов с Бельгией
Голландские и бельгийские фермеры протестуют на шоссе A67 недалеко от границы Нидерландов с Бельгией - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AFP 2024 / ROB ENGELAAR
Голландские и бельгийские фермеры протестуют на шоссе A67 недалеко от границы Нидерландов с Бельгией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Протестующие фермеры заблокировали пограничные пункты между Бельгией и Нидерландами, пишет бельгийская газета Soir.
По данным Фламандского центра дорожного движения и Королевского туристического клуба Нидерландов (ANWB), колонны перекрыли, в частности, дороги, соединяющие нидерландские Берген-оп-Зома, Бреду и Эйндховен и крупный бельгийский порт Антверпен.
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"Бельгийские фермеры расположились на нескольких постах на границе с Нидерландами для продолжения акции протеста. В пятницу утром около 06:30 сообщалось о нескольких заторах на нидерландских автомагистралях, ведущих в Антверпен", — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в северной части Бельгии движение затруднено из-за демонстраций фермеров на трассе возле Остдёйнкерке в направлении Яббеке, а также на трассе в Зебрюгге.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. По утверждению профсоюзных объединений из разных стран, в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и государств — членов союза.
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