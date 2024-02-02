https://ria.ru/20240202/protasevich-1925019662.html

МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов

МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов - РИА Новости, 02.02.2024

МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов

МВД Белоруссии исключило из публикуемого на его сайте перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, помилованного ранее президентом страны Александром... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:28

2024-02-02T13:28

2024-02-02T13:28

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МИНСК, 2 фев - РИА Новости. МВД Белоруссии исключило из публикуемого на его сайте перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, помилованного ранее президентом страны Александром Лукашенко Романа Протасевича. Ранее он был исключен КГБ Белоруссии из перечня лиц, причастных к террористической деятельности. Минский областной суд сообщил, что приговор по делу создателей признанного террористическим Telegram-канала NEXTA вступил в силу, поскольку не был обжалован и опротестован. До этого суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок 8 лет, а также заочно приговорил основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило - к колонии на 20 лет, заочно экс-редактора Яна Рудика – на 19 лет. Позже Протасевич сообщил, что президент Лукашенко подписал указ о его помиловании 16 мая. Протасевич был задержан в Белоруссии в конце мая 2021 года. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20230613/protasevich-1877754863.html

https://ria.ru/20231124/lukashenko-1911487509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, роман протасевич, мвд белоруссии