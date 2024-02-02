Рейтинг@Mail.ru
МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/protasevich-1925019662.html
МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов
МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов - РИА Новости, 02.02.2024
МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов
МВД Белоруссии исключило из публикуемого на его сайте перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, помилованного ранее президентом страны Александром... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:28
2024-02-02T13:28
в мире
белоруссия
роман протасевич
мвд белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737026925_0:99:2996:1784_1920x0_80_0_0_2941d93f8764ea42416d1500b3836be9.jpg
МИНСК, 2 фев - РИА Новости. МВД Белоруссии исключило из публикуемого на его сайте перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, помилованного ранее президентом страны Александром Лукашенко Романа Протасевича. Ранее он был исключен КГБ Белоруссии из перечня лиц, причастных к террористической деятельности. Минский областной суд сообщил, что приговор по делу создателей признанного террористическим Telegram-канала NEXTA вступил в силу, поскольку не был обжалован и опротестован. До этого суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок 8 лет, а также заочно приговорил основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило - к колонии на 20 лет, заочно экс-редактора Яна Рудика – на 19 лет. Позже Протасевич сообщил, что президент Лукашенко подписал указ о его помиловании 16 мая. Протасевич был задержан в Белоруссии в конце мая 2021 года. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230613/protasevich-1877754863.html
https://ria.ru/20231124/lukashenko-1911487509.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737026925_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6000f81e2b33b88f24d2bc8090fc3f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, роман протасевич, мвд белоруссии
В мире, Белоруссия, Роман Протасевич, МВД Белоруссии
МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов

МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов после помилования

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Роман Протасевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 фев - РИА Новости. МВД Белоруссии исключило из публикуемого на его сайте перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, помилованного ранее президентом страны Александром Лукашенко Романа Протасевича.
Ранее он был исключен КГБ Белоруссии из перечня лиц, причастных к террористической деятельности.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича
13 июня 2023, 11:41
Минский областной суд сообщил, что приговор по делу создателей признанного террористическим Telegram-канала NEXTA вступил в силу, поскольку не был обжалован и опротестован. До этого суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок 8 лет, а также заочно приговорил основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило - к колонии на 20 лет, заочно экс-редактора Яна Рудика – на 19 лет. Позже Протасевич сообщил, что президент Лукашенко подписал указ о его помиловании 16 мая.
Протасевич был задержан в Белоруссии в конце мая 2021 года. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу телеграм-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
24 ноября 2023, 08:19
 
В миреБелоруссияРоман ПротасевичМВД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала