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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов - РИА Новости, 02.02.2024
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму порядка 150... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T23:35
2024-02-02T23:35
2024-02-02T23:35
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму порядка 150 миллионов долларов, сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно заявлению ведомства, правительство Нидерландов запросило возможность закупки 386 ракет такой модели, а также вспомогательное оборудование и содействие материально-технического характера. "Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО, выступающего важной политической и экономической силой в Европе", - заявили в Пентагоне. Администрация США уже уведомила конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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в мире, нидерланды, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Нидерланды, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, НАТО
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов