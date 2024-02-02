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Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы
Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы - РИА Новости, 02.02.2024
Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы
Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Госдумы, следует из думской электронной базы. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:32
2024-02-02T17:32
2024-02-02T17:57
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Госдумы, следует из думской электронной базы. "В соответствии с пунктом "б" части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания отзываю проект федерального закона № 541853-8 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в тексте.Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли проект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России.Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указанный документ, заявил, что этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок. Помимо этого, предлагается отточить юридические формулировки.Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.
https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай, михаил шеремет, общество
Россия, Госдума РФ, Алексей Журавлев , Александр Бородай, Михаил Шеремет, Общество
Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы
Проект о призывном возрасте получивших гражданство РФ отозвали из Госдумы
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Госдумы, следует из думской электронной базы.
"В соответствии с пунктом "б" части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания отзываю проект федерального закона № 541853-8 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в тексте.
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Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли проект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России
.
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указанный документ, заявил, что этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.
В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок. Помимо этого, предлагается отточить юридические формулировки.
Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.
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