https://ria.ru/20240202/prizyv-1925089437.html

Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы

Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы - РИА Новости, 02.02.2024

Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы

Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Госдумы, следует из думской электронной базы. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:32

2024-02-02T17:32

2024-02-02T17:57

россия

госдума рф

алексей журавлев

александр бородай

михаил шеремет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909380495_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_4bc617dbc3792ae72528671ed5ad5e96.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Госдумы, следует из думской электронной базы. "В соответствии с пунктом "б" части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания отзываю проект федерального закона № 541853-8 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в тексте.Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли проект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России.Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указанный документ, заявил, что этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок. Помимо этого, предлагается отточить юридические формулировки.Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.

https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html

https://ria.ru/20240116/bolezni-1599005451.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай, михаил шеремет, общество