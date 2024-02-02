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Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы - РИА Новости, 02.02.2024
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17:32 02.02.2024 (обновлено: 17:57 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/prizyv-1925089437.html
Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы
Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы - РИА Новости, 02.02.2024
Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы
Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Госдумы, следует из думской электронной базы. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:32
2024-02-02T17:57
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Госдумы, следует из думской электронной базы. "В соответствии с пунктом "б" части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания отзываю проект федерального закона № 541853-8 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в тексте.Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли проект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России.Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указанный документ, заявил, что этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок. Помимо этого, предлагается отточить юридические формулировки.Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.
https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html
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россия, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай, михаил шеремет, общество
Россия, Госдума РФ, Алексей Журавлев , Александр Бородай, Михаил Шеремет, Общество
Проект о призывном возрасте получивших гражданство отозвали из Госдумы

Проект о призывном возрасте получивших гражданство РФ отозвали из Госдумы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали из Госдумы, следует из думской электронной базы.
"В соответствии с пунктом "б" части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания отзываю проект федерального закона № 541853-8 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в тексте.
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18 января, 13:22
Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли проект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России.
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указанный документ, заявил, что этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.
В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок. Помимо этого, предлагается отточить юридические формулировки.
Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.
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РоссияГосдума РФАлексей ЖуравлевАлександр БородайМихаил ШереметОбщество
 
 
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