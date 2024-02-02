https://ria.ru/20240202/prizyv-1925043625.html

Авторы проекта о призывном возрасте получивших гражданство отозвали подписи

Авторы проекта о призывном возрасте получивших гражданство отозвали подписи - РИА Новости, 02.02.2024

Авторы проекта о призывном возрасте получивших гражданство отозвали подписи

Авторы законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали свои подписи, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:57

2024-02-02T14:57

2024-02-02T15:33

алексей журавлев

госдума рф

политика

вооруженные силы рф

александр бородай

михаил шеремет

россия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Авторы законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали свои подписи, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Накануне он совместно с депутатами Александром Бородаем и Михаилом Шереметом внес проект документа об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России.Сегодня днем двое последних отозвали свои подписи, информация об этом появилась в думской базе данных. "Нам остается закон на проработку и включение поправок, которые хотят внести коллеги <...> Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов", — пояснил Журавлев. По его словам, коллеги ознакомились и согласились с наличием такой проблемы.Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указанный законопроект, заявил, что этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.

https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей журавлев , госдума рф, политика, вооруженные силы рф, александр бородай, михаил шеремет, россия