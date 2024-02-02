https://ria.ru/20240202/prizyv-1925043625.html
Авторы проекта о призывном возрасте получивших гражданство отозвали подписи
Авторы проекта о призывном возрасте получивших гражданство отозвали подписи - РИА Новости, 02.02.2024
Авторы проекта о призывном возрасте получивших гражданство отозвали подписи
Авторы законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали свои подписи, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:57
2024-02-02T14:57
2024-02-02T15:33
алексей журавлев
госдума рф
политика
вооруженные силы рф
александр бородай
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россия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Авторы законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали свои подписи, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Накануне он совместно с депутатами Александром Бородаем и Михаилом Шереметом внес проект документа об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России.Сегодня днем двое последних отозвали свои подписи, информация об этом появилась в думской базе данных. "Нам остается закон на проработку и включение поправок, которые хотят внести коллеги <...> Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов", — пояснил Журавлев. По его словам, коллеги ознакомились и согласились с наличием такой проблемы.Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указанный законопроект, заявил, что этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.
https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html
https://ria.ru/20240116/bolezni-1599005451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей журавлев , госдума рф, политика, вооруженные силы рф, александр бородай, михаил шеремет, россия
Алексей Журавлев , Госдума РФ, Политика, Вооруженные силы РФ, Александр Бородай, Михаил Шеремет, Россия
Авторы проекта о призывном возрасте получивших гражданство отозвали подписи
Авторы проекта о призывном возрасте получивших гражданство РФ отозвали подписи
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Авторы законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством отозвали свои подписи, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Накануне он совместно с депутатами Александром Бородаем
и Михаилом Шереметом внес проект документа об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России
.
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Сегодня днем двое последних отозвали свои подписи, информация об этом появилась в думской базе данных.
"Нам остается закон на проработку и включение поправок, которые хотят внести коллеги <...> Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов", — пояснил Журавлев.
По его словам, коллеги ознакомились и согласились с наличием такой проблемы.
Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя указанный законопроект, заявил, что этот вопрос еще не проработан и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.
Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.
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