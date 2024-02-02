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Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство - РИА Новости, 02.02.2024
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12:35 02.02.2024 (обновлено: 13:44 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/prizyv-1925007085.html
Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство
Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство - РИА Новости, 02.02.2024
Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство
Авторам законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством предложат отозвать документ, сообщил РИА Новости спикер РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:35
2024-02-02T13:44
безопасность
вячеслав володин
вооруженные силы рф
госдума рф
алексей журавлев
александр бородай
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Авторам законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством предложат отозвать документ, сообщил РИА Новости спикер Госдумы Вячеслав Володин.Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России."Вопрос не проработан. &lt;...&gt; Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — заявил Володин.По его словам, такие темы требуют всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.
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безопасность, вячеслав володин, вооруженные силы рф, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай
Безопасность, Вячеслав Володин, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Алексей Журавлев , Александр Бородай
Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство

Володин: проект о призывном возрасте для новых граждан предложат отозвать из ГД

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Авторам законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством предложат отозвать документ, сообщил РИА Новости спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России.
"Вопрос не проработан. <...> Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — заявил Володин.
По его словам, такие темы требуют всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.
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БезопасностьВячеслав ВолодинВооруженные силы РФГосдума РФАлексей ЖуравлевАлександр Бородай
 
 
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