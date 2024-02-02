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Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство
Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство - РИА Новости, 02.02.2024
Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство
Авторам законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством предложат отозвать документ, сообщил РИА Новости спикер РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:35
2024-02-02T12:35
2024-02-02T13:44
безопасность
вячеслав володин
вооруженные силы рф
госдума рф
алексей журавлев
александр бородай
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Авторам законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством предложат отозвать документ, сообщил РИА Новости спикер Госдумы Вячеслав Володин.Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России."Вопрос не проработан. <...> Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — заявил Володин.По его словам, такие темы требуют всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вячеслав володин, вооруженные силы рф, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай
Безопасность, Вячеслав Володин, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Алексей Журавлев , Александр Бородай
Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство
Володин: проект о призывном возрасте для новых граждан предложат отозвать из ГД