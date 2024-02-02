https://ria.ru/20240202/prizyv-1925007085.html

Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство

Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство - РИА Новости, 02.02.2024

Володин раскритиковал проект о призыве для тех, кто получил гражданство

Авторам законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством предложат отозвать документ, сообщил РИА Новости спикер РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:35

2024-02-02T12:35

2024-02-02T13:44

безопасность

вячеслав володин

вооруженные силы рф

госдума рф

алексей журавлев

александр бородай

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Авторам законопроекта о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством предложат отозвать документ, сообщил РИА Новости спикер Госдумы Вячеслав Володин.Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России."Вопрос не проработан. <...> Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", — заявил Володин.По его словам, такие темы требуют всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.

https://ria.ru/20240115/migranty-1921364403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вячеслав володин, вооруженные силы рф, госдума рф, алексей журавлев , александр бородай