https://ria.ru/20240202/prikrytie-1925062453.html

Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты

Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты

России сейчас нужно прикрывать свои границы, гражданские и инфраструктурные объекты, учитывая поведение киевских властей, заявил президент РФ на встрече с... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:07

2024-02-02T16:07

2024-02-02T16:07

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. России сейчас нужно прикрывать свои границы, гражданские и инфраструктурные объекты, учитывая поведение киевских властей, заявил президент РФ на встрече с участниками форума "Всё для Победы!". "Мы видим, как ведет себя эта власть, бьет по гражданским объектам. Их прикрывать нужно. И границу нужно прикрывать", - сказал глава государства, добавив, что также нужно защищать объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20240131/demilitarizatsiya-1924626190.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр