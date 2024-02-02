https://ria.ru/20240202/prikrytie-1925062453.html
Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты
Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты
России сейчас нужно прикрывать свои границы, гражданские и инфраструктурные объекты, учитывая поведение киевских властей, заявил президент РФ на встрече с... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:07
2024-02-02T16:07
2024-02-02T16:07
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. России сейчас нужно прикрывать свои границы, гражданские и инфраструктурные объекты, учитывая поведение киевских властей, заявил президент РФ на встрече с участниками форума "Всё для Победы!". "Мы видим, как ведет себя эта власть, бьет по гражданским объектам. Их прикрывать нужно. И границу нужно прикрывать", - сказал глава государства, добавив, что также нужно защищать объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20240131/demilitarizatsiya-1924626190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты
Путин: учитывая поведение Киева, нужно прикрывать границы и инфраструктуру
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. России сейчас нужно прикрывать свои границы, гражданские и инфраструктурные объекты, учитывая поведение киевских властей, заявил президент РФ на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".
"Мы видим, как ведет себя эта власть, бьет по гражданским объектам. Их прикрывать нужно. И границу нужно прикрывать", - сказал глава государства, добавив, что также нужно защищать объекты инфраструктуры.
Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать