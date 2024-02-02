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Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/prikrytie-1925062453.html
Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты
Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты
России сейчас нужно прикрывать свои границы, гражданские и инфраструктурные объекты, учитывая поведение киевских властей, заявил президент РФ на встрече с... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:07
2024-02-02T16:07
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. России сейчас нужно прикрывать свои границы, гражданские и инфраструктурные объекты, учитывая поведение киевских властей, заявил президент РФ на встрече с участниками форума "Всё для Победы!". "Мы видим, как ведет себя эта власть, бьет по гражданским объектам. Их прикрывать нужно. И границу нужно прикрывать", - сказал глава государства, добавив, что также нужно защищать объекты инфраструктуры.
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россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил о необходимости прикрывать границы и гражданские объекты

Путин: учитывая поведение Киева, нужно прикрывать границы и инфраструктуру

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. России сейчас нужно прикрывать свои границы, гражданские и инфраструктурные объекты, учитывая поведение киевских властей, заявил президент РФ на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".
"Мы видим, как ведет себя эта власть, бьет по гражданским объектам. Их прикрывать нужно. И границу нужно прикрывать", - сказал глава государства, добавив, что также нужно защищать объекты инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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