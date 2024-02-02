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Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского - РИА Новости, 02.02.2024
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01:22 02.02.2024 (обновлено: 03:09 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/preemnik-1924928637.html
Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского
Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского - РИА Новости, 02.02.2024
Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:22
2024-02-02T03:09
в мире
украина
владимир зеленский
виктория нуланд
кирилл буданов
валерий залужный
петр порошенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.&quot;Зеленский проиграл борьбу за власть. Его уход ожидается в ближайшие несколько недель. Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Понаблюдайте за этими игроками: Залужный, Буданов, Порошенко&quot;, — написал он.Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что целью визита Нуланд в Киев стала оценка ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного.Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что ему готовили пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент".Среди претендентов на эту должность также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и FT.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктория нуланд, кирилл буданов, валерий залужный, петр порошенко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктория Нуланд, Кирилл Буданов, Валерий Залужный, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины
Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского

Немецкий бизнесмен Дотком: Нуланд встретилась с преемником Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«

"Зеленский проиграл борьбу за власть. Его уход ожидается в ближайшие несколько недель. Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Понаблюдайте за этими игроками: Залужный, Буданов, Порошенко", — написал он.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что целью визита Нуланд в Киев стала оценка ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного.
Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что ему готовили пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры
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Среди претендентов на эту должность также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и FT.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"В конце марта". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
Вчера, 23:03
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктория НуландКирилл БудановВалерий ЗалужныйПетр ПорошенкоВооруженные силы Украины
 
 
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