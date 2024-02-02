Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского
Немецкий бизнесмен Дотком: Нуланд встретилась с преемником Зеленского
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«
"Зеленский проиграл борьбу за власть. Его уход ожидается в ближайшие несколько недель. Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Понаблюдайте за этими игроками: Залужный, Буданов, Порошенко", — написал он.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что целью визита Нуланд в Киев стала оценка ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного.
Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что ему готовили пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент".
Среди претендентов на эту должность также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и FT.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.