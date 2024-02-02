https://ria.ru/20240202/preemnik-1924928637.html

Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского

Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского - РИА Новости, 02.02.2024

Преемник готов. В Германии заявили о скором "уходе" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:22

2024-02-02T01:22

2024-02-02T03:09

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виктория нуланд

кирилл буданов

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петр порошенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Зеленский проиграл борьбу за власть. Его уход ожидается в ближайшие несколько недель. Виктория Нуланд встретилась с его преемником во время визита на Украину. Понаблюдайте за этими игроками: Залужный, Буданов, Порошенко", — написал он.Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что целью визита Нуланд в Киев стала оценка ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного.Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что ему готовили пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент".Среди претендентов на эту должность также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и FT.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, виктория нуланд, кирилл буданов, валерий залужный, петр порошенко, вооруженные силы украины