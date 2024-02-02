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Путин рассказал о значительном росте поставок БПЛА и танков в войска - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 02.02.2024 (обновлено: 18:26 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/postavki-1925086650.html
Путин рассказал о значительном росте поставок БПЛА и танков в войска
Путин рассказал о значительном росте поставок БПЛА и танков в войска - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал о значительном росте поставок БПЛА и танков в войска
Президент России Владимир Путин заявил, что с начала специальной военной операции поставка автомобильной техники увеличилась в семь раз, танков - в пять,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:25
2024-02-02T18:26
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
общероссийский народный фронт
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с начала специальной военной операции поставка автомобильной техники увеличилась в семь раз, танков - в пять, бронетранспортеров - более чем в 3,5 раза, отметив, что это приличный показатель."С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов. По средствам индивидуальной защиты, я только что говорил об этом, увеличение произошло в 10 раз", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".Он добавил, что поставка автомобильной технике увеличилась в семь раз, по танкам - в пять раз."Это приличный показатель. По бронетранспортерам - более чем в 3,5 раза", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20231219/proryv-1916718761.html
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безопасность, владимир путин, россия, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Общероссийский народный фронт
Путин рассказал о значительном росте поставок БПЛА и танков в войска

Путин: с начала СВО поставки в войска танков увеличились в пять раз

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭкипаж модернизированного танка Т-62 в Запорожской области
Экипаж модернизированного танка Т-62 в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Экипаж модернизированного танка Т-62 в Запорожской области . Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с начала специальной военной операции поставка автомобильной техники увеличилась в семь раз, танков - в пять, бронетранспортеров - более чем в 3,5 раза, отметив, что это приличный показатель.
"С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов. По средствам индивидуальной защиты, я только что говорил об этом, увеличение произошло в 10 раз", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".
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Он добавил, что поставка автомобильной технике увеличилась в семь раз, по танкам - в пять раз.
"Это приличный показатель. По бронетранспортерам - более чем в 3,5 раза", - отметил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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