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Песков ответил на вопрос о послании президента России - РИА Новости, 02.02.2024
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13:32 02.02.2024 (обновлено: 13:54 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/poslanie-1925020909.html
Песков ответил на вопрос о послании президента России
Песков ответил на вопрос о послании президента России - РИА Новости, 02.02.2024
Песков ответил на вопрос о послании президента России
Подготовка к посланию президента РФ Федеральному Собранию ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:32
2024-02-02T13:54
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Подготовка к посланию президента РФ Федеральному Собранию ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, подготовка идет", - сказал он журналистам.Он отметил, что подготовка обычно занимает несколько месяцев."Будем своевременно вас информировать о сроках оглашения послания", - добавил Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о послании президента России

Песков: подготовка к посланию президента Путина ведется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Подготовка к посланию президента РФ Федеральному Собранию ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Да, подготовка идет", - сказал он журналистам.
Он отметил, что подготовка обычно занимает несколько месяцев.
"Будем своевременно вас информировать о сроках оглашения послания", - добавил Песков.
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