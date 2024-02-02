https://ria.ru/20240202/poslanie-1925020909.html

Песков ответил на вопрос о послании президента России

Песков ответил на вопрос о послании президента России - РИА Новости, 02.02.2024

Песков ответил на вопрос о послании президента России

Подготовка к посланию президента РФ Федеральному Собранию ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:32

2024-02-02T13:32

2024-02-02T13:54

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Подготовка к посланию президента РФ Федеральному Собранию ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, подготовка идет", - сказал он журналистам.Он отметил, что подготовка обычно занимает несколько месяцев."Будем своевременно вас информировать о сроках оглашения послания", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240202/vizit-1925020321.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков