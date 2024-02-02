https://ria.ru/20240202/poslanie-1925020909.html
Песков ответил на вопрос о послании президента России
Песков ответил на вопрос о послании президента России - РИА Новости, 02.02.2024
Песков ответил на вопрос о послании президента России
Подготовка к посланию президента РФ Федеральному Собранию ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:32
2024-02-02T13:32
2024-02-02T13:54
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Подготовка к посланию президента РФ Федеральному Собранию ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, подготовка идет", - сказал он журналистам.Он отметил, что подготовка обычно занимает несколько месяцев."Будем своевременно вас информировать о сроках оглашения послания", - добавил Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о послании президента России
Песков: подготовка к посланию президента Путина ведется