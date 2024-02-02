https://ria.ru/20240202/pobeda-1924978341.html
Ветеранам-севастопольцам выплатят по шесть тысяч рублей к годовщине Победы
Ветеранам-севастопольцам выплатят по шесть тысяч рублей к годовщине Победы - РИА Новости, 02.02.2024
Ветеранам-севастопольцам выплатят по шесть тысяч рублей к годовщине Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы, их получат более 1,7 тысячи севастопольцев, размер выплаты... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:51
2024-02-02T10:51
2024-02-02T10:51
общество
москва
севастополь
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870737981_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f30f19c02d6fb13417763b58badf28d0.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы, их получат более 1,7 тысячи севастопольцев, размер выплаты составит 6 тысяч рублей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит 6 тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке", - говорится в сообщении. Там отмечается, что распоряжение о предоставлении в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне трансферта бюджету города Севастополя подписал Собянин. Выплаты получат свыше 1,7 тысячи севастопольцев.
https://ria.ru/20240201/gospodderzhka-1924695717.html
москва
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5f45f2316b6cf48172f20cc9e6fbac8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, севастополь, сергей собянин
Общество, Москва, Севастополь, Сергей Собянин
Ветеранам-севастопольцам выплатят по шесть тысяч рублей к годовщине Победы
Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы