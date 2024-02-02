https://ria.ru/20240202/pobeda-1924978341.html

Ветеранам-севастопольцам выплатят по шесть тысяч рублей к годовщине Победы

Ветеранам-севастопольцам выплатят по шесть тысяч рублей к годовщине Победы - РИА Новости, 02.02.2024

Ветеранам-севастопольцам выплатят по шесть тысяч рублей к годовщине Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы, их получат более 1,7 тысячи севастопольцев, размер выплаты... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:51

2024-02-02T10:51

2024-02-02T10:51

общество

москва

севастополь

сергей собянин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы, их получат более 1,7 тысячи севастопольцев, размер выплаты составит 6 тысяч рублей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит 6 тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке", - говорится в сообщении. Там отмечается, что распоряжение о предоставлении в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне трансферта бюджету города Севастополя подписал Собянин. Выплаты получат свыше 1,7 тысячи севастопольцев.

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москва

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общество, москва, севастополь, сергей собянин