https://ria.ru/20240202/peskov-1925021137.html
На встрече Путина с Эрдоганом будет обсуждаться тема Украины, заявил Песков
На встрече Путина с Эрдоганом будет обсуждаться тема Украины, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2024
На встрече Путина с Эрдоганом будет обсуждаться тема Украины, заявил Песков
Тема Украины будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:32
2024-02-02T13:32
2024-02-02T13:53
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Тема Украины будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Конечно же, региональные проблемы всегда обсуждаются. Ну и, конечно же, Украина", - сказал он журналистам.Песков отметил, что каждая встреча Путина и Эрдогана очень насыщенна с точки зрения повестки дня."Это, кончено же, в первую очередь и двусторонние российско-турецкие отношения, наше торгово-экономическое сотрудничество", - добавил он.
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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, турция
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Турция
На встрече Путина с Эрдоганом будет обсуждаться тема Украины, заявил Песков
Песков: тема Украины будет обсуждаться на встрече Путина с Эрдоганом
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Тема Украины будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Конечно же, региональные проблемы всегда обсуждаются. Ну и, конечно же, Украина", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что каждая встреча Путина и Эрдогана очень насыщенна с точки зрения повестки дня.
"Это, кончено же, в первую очередь и двусторонние российско-турецкие отношения, наше торгово-экономическое сотрудничество", - добавил он.
Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле