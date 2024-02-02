https://ria.ru/20240202/peskov-1925021137.html

На встрече Путина с Эрдоганом будет обсуждаться тема Украины, заявил Песков

На встрече Путина с Эрдоганом будет обсуждаться тема Украины, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2024

На встрече Путина с Эрдоганом будет обсуждаться тема Украины, заявил Песков

Тема Украины будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:32

2024-02-02T13:32

2024-02-02T13:53

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

турция

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Тема Украины будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Конечно же, региональные проблемы всегда обсуждаются. Ну и, конечно же, Украина", - сказал он журналистам.Песков отметил, что каждая встреча Путина и Эрдогана очень насыщенна с точки зрения повестки дня."Это, кончено же, в первую очередь и двусторонние российско-турецкие отношения, наше торгово-экономическое сотрудничество", - добавил он.

https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925021709.html

украина

россия

турция

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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, турция