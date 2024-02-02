https://ria.ru/20240202/peregovory-1924940543.html

Сальдо рассказал, какими должны быть переговоры с Киевом

Сальдо рассказал, какими должны быть переговоры с Киевом - РИА Новости, 02.02.2024

Сальдо рассказал, какими должны быть переговоры с Киевом

Мирные переговоры с украинской стороной возможны только на условиях Москвы, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы "из-за океана", заявил в интервью... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T06:36

2024-02-02T06:36

2024-02-02T13:38

киев

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херсонская область

владимир сальдо

политика

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россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мирные переговоры с украинской стороной возможны только на условиях Москвы, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы "из-за океана", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Я могу свою позицию высказать, она совпадает с позицией руководства Российской Федерации. Переговоры всегда возможны, но переговоры должны быть переговорами, а не ультиматумами. Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина (Владимира) Зеленского", – сказал Сальдо. "Подождем, посмотрим, что будет предложено. Но на сию минуту переговоры с преступниками вести просто лишь бы их вести, чтобы дать им возможность передышки и создания дополнительных проблем для наших Вооруженных сил, думаю, что не нужно", - добавил он.

https://ria.ru/20240201/peregovory-1924715860.html

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Сальдо о проведении мирных переговоров с Киевом Сальдо о проведении мирных переговоров с Киевом 2024-02-02T06:36 true PT0M52S

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