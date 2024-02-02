https://ria.ru/20240202/peregovory-1924940543.html
Сальдо рассказал, какими должны быть переговоры с Киевом
Сальдо рассказал, какими должны быть переговоры с Киевом - РИА Новости, 02.02.2024
Сальдо рассказал, какими должны быть переговоры с Киевом
Мирные переговоры с украинской стороной возможны только на условиях Москвы, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы "из-за океана", заявил в интервью... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T06:36
2024-02-02T06:36
2024-02-02T13:38
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мирные переговоры с украинской стороной возможны только на условиях Москвы, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы "из-за океана", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Я могу свою позицию высказать, она совпадает с позицией руководства Российской Федерации. Переговоры всегда возможны, но переговоры должны быть переговорами, а не ультиматумами. Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина (Владимира) Зеленского", – сказал Сальдо. "Подождем, посмотрим, что будет предложено. Но на сию минуту переговоры с преступниками вести просто лишь бы их вести, чтобы дать им возможность передышки и создания дополнительных проблем для наших Вооруженных сил, думаю, что не нужно", - добавил он.
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Сальдо о проведении мирных переговоров с Киевом
Сальдо о проведении мирных переговоров с Киевом
2024-02-02T06:36
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Киев, Москва, Херсонская область , Владимир Сальдо, Политика, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Сальдо рассказал, какими должны быть переговоры с Киевом
Сальдо: мирные переговоры с Украиной возможны только на условиях Москвы
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мирные переговоры с украинской стороной возможны только на условиях Москвы, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы "из-за океана", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Я могу свою позицию высказать, она совпадает с позицией руководства Российской Федерации. Переговоры всегда возможны, но переговоры должны быть переговорами, а не ультиматумами. Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина (Владимира) Зеленского", – сказал Сальдо.
"Подождем, посмотрим, что будет предложено. Но на сию минуту переговоры с преступниками вести просто лишь бы их вести, чтобы дать им возможность передышки и создания дополнительных проблем для наших Вооруженных сил, думаю, что не нужно", - добавил он.
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