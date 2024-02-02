https://ria.ru/20240202/pensii-1924936636.html

Сальдо рассказал о получении пенсии в Херсонской области

Сальдо рассказал о получении пенсии в Херсонской области - РИА Новости, 02.02.2024

Сальдо рассказал о получении пенсии в Херсонской области

Все пенсионеры в Херсонской области будут получать пенсии в рамках российского законодательства, даже в случае утраты необходимых документов, сообщил в интервью РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T04:33

2024-02-02T04:33

2024-02-02T04:33

херсонская область

украина

россия

владимир сальдо

санкции в отношении россии

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Все пенсионеры в Херсонской области будут получать пенсии в рамках российского законодательства, даже в случае утраты необходимых документов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что в Херсонской области упростят оформление пенсий и других соцвыплат для граждан, покинувших правобережье и утерявших подтверждающие трудовой стаж документы. "Сейчас все, абсолютно все люди пенсионного возраста переоформляют пенсии, и размер их будет выше значительно, чем был до этого (при Украине – ред.). Организована и уже полностью структурирована работа Пенсионного фонда, который работает на территории Херсонской области. Люди, конечно, теперь все уже будут иметь право выходить на пенсию по российским законам. И возрастной ценз при этом будет учитываться, и желание самих людей, кто-то хочет еще продолжать работать", – сказал собеседник агентства. Он сообщил, что все пенсионные отделы в регионе укомплектованы квалифицированными работниками. "Работает МФЦ вновь созданный, где всем оформят пенсию даже по тем документам, которые остались у людей, не оставят человека в беде", - заверил Сальдо. В декабре 2023 года на сайте Социального фонда России сообщалось, что более миллиона жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже получают российские пенсии.

https://ria.ru/20240202/kherson-1924934658.html

https://ria.ru/20240201/saldo-1924704278.html

херсонская область

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херсонская область , украина, россия, владимир сальдо, санкции в отношении россии, общество