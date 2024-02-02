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Сальдо рассказал о получении пенсии в Херсонской области - РИА Новости, 02.02.2024
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04:33 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/pensii-1924936636.html
Сальдо рассказал о получении пенсии в Херсонской области
Сальдо рассказал о получении пенсии в Херсонской области - РИА Новости, 02.02.2024
Сальдо рассказал о получении пенсии в Херсонской области
Все пенсионеры в Херсонской области будут получать пенсии в рамках российского законодательства, даже в случае утраты необходимых документов, сообщил в интервью РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:33
2024-02-02T04:33
херсонская область
украина
россия
владимир сальдо
санкции в отношении россии
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Все пенсионеры в Херсонской области будут получать пенсии в рамках российского законодательства, даже в случае утраты необходимых документов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что в Херсонской области упростят оформление пенсий и других соцвыплат для граждан, покинувших правобережье и утерявших подтверждающие трудовой стаж документы. "Сейчас все, абсолютно все люди пенсионного возраста переоформляют пенсии, и размер их будет выше значительно, чем был до этого (при Украине – ред.). Организована и уже полностью структурирована работа Пенсионного фонда, который работает на территории Херсонской области. Люди, конечно, теперь все уже будут иметь право выходить на пенсию по российским законам. И возрастной ценз при этом будет учитываться, и желание самих людей, кто-то хочет еще продолжать работать", – сказал собеседник агентства. Он сообщил, что все пенсионные отделы в регионе укомплектованы квалифицированными работниками. "Работает МФЦ вновь созданный, где всем оформят пенсию даже по тем документам, которые остались у людей, не оставят человека в беде", - заверил Сальдо. В декабре 2023 года на сайте Социального фонда России сообщалось, что более миллиона жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже получают российские пенсии.
https://ria.ru/20240202/kherson-1924934658.html
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херсонская область , украина, россия, владимир сальдо, санкции в отношении россии, общество
Херсонская область , Украина, Россия, Владимир Сальдо, Санкции в отношении России, Общество
Сальдо рассказал о получении пенсии в Херсонской области

Сальдо: пенсии в Херсонской области получат даже утратившие документы пенсионеры

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Все пенсионеры в Херсонской области будут получать пенсии в рамках российского законодательства, даже в случае утраты необходимых документов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что в Херсонской области упростят оформление пенсий и других соцвыплат для граждан, покинувших правобережье и утерявших подтверждающие трудовой стаж документы.
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"Сейчас все, абсолютно все люди пенсионного возраста переоформляют пенсии, и размер их будет выше значительно, чем был до этого (при Украине – ред.). Организована и уже полностью структурирована работа Пенсионного фонда, который работает на территории Херсонской области. Люди, конечно, теперь все уже будут иметь право выходить на пенсию по российским законам. И возрастной ценз при этом будет учитываться, и желание самих людей, кто-то хочет еще продолжать работать", – сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что все пенсионные отделы в регионе укомплектованы квалифицированными работниками. "Работает МФЦ вновь созданный, где всем оформят пенсию даже по тем документам, которые остались у людей, не оставят человека в беде", - заверил Сальдо.
В декабре 2023 года на сайте Социального фонда России сообщалось, что более миллиона жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже получают российские пенсии.
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