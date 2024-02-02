https://ria.ru/20240202/pensii-1924924015.html
Россиянам раскрыли, как выявить обман с расчетом пенсии
Россиянам раскрыли, как выявить обман с расчетом пенсии - РИА Новости, 02.02.2024
Россиянам раскрыли, как выявить обман с расчетом пенсии
Понять, верно ли вам рассчитали пенсию и нет ли ошибок, поможет выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:15
2024-02-02T02:15
2024-02-02T02:15
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Понять, верно ли вам рассчитали пенсию и нет ли ошибок, поможет выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала в интервью агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Этот документ можно получить через Госуслуги, личный кабинет в СФР или в МФЦ, а также в клиентской службе Соцфонда. В нем указан стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент и прочие сведения, содержащиеся на индивидуальном лицевом счете. Все эти данные необходимо тщательно проверить."При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью. В этом случае необходимо подать в отделение СФР заявление с просьбой о перерасчете пенсии, содержащее корректную информацию о неучтенных ранее периодах стажа", — цитирует Финогенову агентство.Пенсию также должны пересчитать, если появилось право на повышение из-за потери кормильца, появления дополнительных иждивенцев и изменении места жительства, предупредила эксперт. Учитываются и некоторые другие обстоятельства. В этом случае также следует подать заявление и подтверждающие документы.Перерасчет или исправление ошибок занимают обычно несколько дней, но при необходимости срок могут продлить, но не больше, чем до трех месяцев, заключила Финогенова.
https://ria.ru/20240122/pensionery-1922670218.html
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общество, россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсии
Общество, Россия, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсии
Россиянам раскрыли, как выявить обман с расчетом пенсии
Финансист Финогенова: правильный расчет пенсии поможет выписка из счета в СФР
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Понять, верно ли вам рассчитали пенсию и нет ли ошибок, поможет выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала в интервью
агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Этот документ можно получить через Госуслуги, личный кабинет в СФР или в МФЦ, а также в клиентской службе Соцфонда. В нем указан стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент и прочие сведения, содержащиеся на индивидуальном лицевом счете. Все эти данные необходимо тщательно проверить.
«
"При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью. В этом случае необходимо подать в отделение СФР заявление с просьбой о перерасчете пенсии, содержащее корректную информацию о неучтенных ранее периодах стажа", — цитирует Финогенову агентство.
Пенсию также должны пересчитать, если появилось право на повышение из-за потери кормильца, появления дополнительных иждивенцев и изменении места жительства, предупредила эксперт. Учитываются и некоторые другие обстоятельства. В этом случае также следует подать заявление и подтверждающие документы.
Перерасчет или исправление ошибок занимают обычно несколько дней, но при необходимости срок могут продлить, но не больше, чем до трех месяцев, заключила Финогенова.
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