https://ria.ru/20240202/paragvay-1924870863.html

Конец парагвайского мясника. Как пала самая долгая диктатура на континенте

Конец парагвайского мясника. Как пала самая долгая диктатура на континенте - РИА Новости, 02.02.2024

Конец парагвайского мясника. Как пала самая долгая диктатура на континенте

Тридцать пять лет назад в Парагвае начался переворот, свергнувший Альфредо Стресснера. При поддержке США диктатор бессменно пробыл у власти больше трех... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:00

2024-02-02T08:00

2024-02-02T08:02

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Тридцать пять лет назад в Парагвае начался переворот, свергнувший Альфредо Стресснера. При поддержке США диктатор бессменно пробыл у власти больше трех десятилетий. Это один из самых одиозных правителей Латинской Америки. За годы его правления были убиты и пропали без вести тысячи человек.Из сына пивовара — в президентыСтресснер родился 3 ноября 1912-го в семье немецкого иммигранта из Баварии, у которого в городке Энкарнасьон была небольшая, но популярная пивоварня. Мать — из богатых креолов, отличалась националистическими взглядами. Предполагалось, что Альфредо тоже станет пивоваром. Но он поступил в военное училище.В 1932-1935 годах Парагвай воевал с Боливией. На фронте Стресснером командовал русский белоэмигрант генерал Иван Беляев. К бывшему начальнику артиллерии дивизии Врангеля молодой офицер испытывал большое уважение. И помнил о нем всю жизнь. В 1957-м диктатор присутствовал на его отпевании.После войны, где Стресснер проявил себя с самой лучшей стороны, он заинтересовался политикой. Как и мать, придерживался крайне правых взглядов, основанных на национализме и антикоммунизме. В 1947-м левые силы попытались устроить революцию. Будущий диктатор принял участие в подавлении мятежа.В 1948-м 36-летний Стресснер стал самым молодым генералом на континенте. Будучи членом правоконсервативной Партии Колорадо, он поддерживал президента Федерико Чавеса. Но когда тот решил в ущерб армии перевооружить Национальную полицию Парагвая, Стресснер, пользуясь полной поддержкой военных, совершил госпереворот. Это было в 1954-м.Затем Стресснер победил на безальтернативных выборах и впоследствии неоднократно переизбирался. В стране сложился культ личности вождя. Политический режим даже получил собственное наименование — "стронизм". Его щедро поддерживал крупный капитал и организованная преступность. Оппозиция, кроме умеренных либералов, была запрещена. Чрезвычайное положение отменяло права и свободы. Власть с президентом делило его ближайшее окружение, прозванное "Золотым квадратом".Парагвай, как тогда говорили, превратился в "диснейленд для гангстеров". Контрабанда стала частью национальной экономики. Наркотики, табак, алкоголь и прочие товары в обход таможни расходились по всей Латинской Америке. Стресснер называл это "платой за внутренний мир в стране".Приспешникам он позволял все: запредельные взятки, организованную преступность. По данным бразильских СМИ, в пригороде Асунсьона люди из окружения диктатора устроили гарем, в котором держали похищенных детей в возрасте от восьми до 15 лет.Коррумпированный палачДиктатор тесно дружил с Вашингтоном. Разрешил строительство в стране американских военных баз. Объявив Парагвай "лучшим другом США", активно поддерживал их в Организации американских государств и ООН. Когда парагвайские войска присоединились к американцам во время вторжения в Доминиканскую Республику, генерал получил большую финансовую помощь от Белого дома.Также в эпоху диктатуры Парагвай был пристанищем для беглых нацистов. Порядка 200 тысяч немцев скрылись там от международного суда. В том числе и главный врач Освенцима Йозеф Менгеле, с которым Стресснер тоже подружился.На него равнялись другие латиноамериканские диктаторы. Стресснер создал тайную политическую полицию — как гитлеровское гестапо. Это послужило образцом для Трухильо в Доминиканской Республике, Пиночета в Чили, "черных полковников" в Аргентине. Все они знали, что могут на него положиться и в случае чего — получить убежище.Немалую роль в сговоре диктатур по бессудному уничтожению социалистов и коммунистов в Латинской Америке сыграл именно Стресснер. В рамках операции "Кондор", одобренной США, было убито около двухсот парагвайских политиков и общественных деятелей. Еще больше пропало без вести. Их останки находят до сих пор.Всего жертвами спецслужб стали тысячи парагвайцев. Достаточно было попасть под подозрение в нелояльности режиму — и человека записывали в "коммунисты". Немалую роль сыграли в этом и беглые нацисты. При поступлении в органы безопасности негласным "знаком качества" считалось членство в СС.Иногда в допросах оппозиционеров участвовал и сам президент. Стресснер любил выступать в качестве следователя, провоцируя арестованных признаться в покушении на главу государства, что автоматически означало смертный приговор. Диктатор также объявил "пособниками коммунистов" индейцев и приказал их уничтожать. В 1974-м ООН обвинила парагвайский режим в рабстве и геноциде.Конец парагвайского фюрераВо второй половине 1970-х в стране активизировалась оппозиция. Несмотря на репрессии, режим терял устойчивость. С антиправительственными воззваниями выступала даже Католическая церковь. Экономика не сулила хороших перспектив. Рос внешний долг.Из-за распада социалистического блока и перестройки в СССР коммунистическое движение значительно ослабело и бороться с ним по-старому для Вашингтона стало нецелесообразно. Один за другим свергались диктаторские режимы. Пала военная хунта в Аргентине. На референдуме в Чили потерпел поражение Пиночет. Когда стал не нужен Стресснер, США предали и его.В 1989-м ему было уже 76. В преемники он готовил сына Густаво, полковника ВВС. Это не устраивало военных, которые, как и большинство парагвайцев, устали от многолетней диктатуры. Переворот возглавил генерал Андрес Родригес, чья дочь была замужем за одним из сыновей Стресснера. После нескольких часов перестрелок в столице диктатора, потерявшего поддержку всех слоев общества, арестовали и выслали в Бразилию.Умер он 16 августа 2006-го в возрасте 93 лет. По свидетельству внука, тоже Альфредо Стресснера, бывший дикатор ни о чем не жалел и не раскаялся. "Дед действовал и управлял страной в полном соответствии с законами холодной войны, которые придумывались не им", — говорил Стресснер-младший.Новые власти неоднократно требовали выдачи свергнутого президента, чтобы судить по обвинению в коррупции и нарушении прав человека, но ничего не добились. Согласно докладу парагвайской Комиссии правды и справедливости, с 1954-го по 1989-й в стране были казнены или пропали без вести 425 человек. Около двадцати тысяч подверглись аресту и прошли через пытки. По другим источникам, число жертв диктатуры — 120 тысяч.

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