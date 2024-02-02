https://ria.ru/20240202/pantsir-1925053699.html
ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин
ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" востребован в высшей степени - нарасхват, как горячие пирожки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:39
2024-02-02T15:39
2024-02-02T15:52
безопасность
владимир путин
"панцирь-с"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901994228_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_85c940ca8f776f77a05cf2e3a1ba2db3.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" востребован в высшей степени - нарасхват, как горячие пирожки, заявил президент РФ Владимир Путин."Панцири" в высшей степени востребованы. И надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружения - нарасхват, как горячие пирожки, только давай", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901994228_520:0:2777:1693_1920x0_80_0_0_41a9c7868be3487e73fe9497f5f29b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, "панцирь-с"
Безопасность, Владимир Путин, "Панцирь-С"
ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин
Путин: ЗРПК "Панцирь" в высшей степени востребован, в том числе за рубежом