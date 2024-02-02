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ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
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15:39 02.02.2024 (обновлено: 15:52 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/pantsir-1925053699.html
ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин
ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" востребован в высшей степени - нарасхват, как горячие пирожки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:39
2024-02-02T15:52
безопасность
владимир путин
"панцирь-с"
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" востребован в высшей степени - нарасхват, как горячие пирожки, заявил президент РФ Владимир Путин."Панцири" в высшей степени востребованы. И надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружения - нарасхват, как горячие пирожки, только давай", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html
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безопасность, владимир путин, "панцирь-с"
Безопасность, Владимир Путин, "Панцирь-С"
ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин

Путин: ЗРПК "Панцирь" в высшей степени востребован, в том числе за рубежом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" востребован в высшей степени - нарасхват, как горячие пирожки, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Панцири" в высшей степени востребованы. И надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружения - нарасхват, как горячие пирожки, только давай", - сказал глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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БезопасностьВладимир Путин"Панцирь-С"
 
 
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