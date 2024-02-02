https://ria.ru/20240202/pantsir-1925053699.html

ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин

ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

ЗРПК "Панцирь" сильно востребован за рубежом, заявил Путин

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" востребован в высшей степени - нарасхват, как горячие пирожки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:39

2024-02-02T15:39

2024-02-02T15:52

безопасность

владимир путин

"панцирь-с"

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" востребован в высшей степени - нарасхват, как горячие пирожки, заявил президент РФ Владимир Путин."Панцири" в высшей степени востребованы. И надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружения - нарасхват, как горячие пирожки, только давай", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html

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безопасность, владимир путин, "панцирь-с"