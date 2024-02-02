https://ria.ru/20240202/pamyatnik-1925097775.html
Житель Еревана, осквернивший памятник блокадникам, дал подписку о невыезде
Житель Еревана, осквернивший памятник блокадникам, дал подписку о невыезде - РИА Новости, 02.02.2024
Житель Еревана, осквернивший памятник блокадникам, дал подписку о невыезде
Гражданину, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:05
2024-02-02T18:05
2024-02-02T18:05
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блокада ленинграда (1941-1944)
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ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Гражданину, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета Армении. "В качестве меры пресечения избран запрет на отсутствие (подписка о невыезде - ред.)", - сказал представитель пресс-службы. Накануне в СК Армении сообщили, что жителю Еревана, устроившему погром у памятника детям блокадного Ленинграда, предъявлено обвинение по статье "публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает четыре года лишения свободы. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители российского посольства, Россотрудничества и общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его в интернете. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924381274.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, ленинград, ссср, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Армения, Ереван, Ленинград, СССР, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Житель Еревана, осквернивший памятник блокадникам, дал подписку о невыезде
Ереванца отправили под подписку о невыезде за осквернение памятника блокадникам
ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Гражданину, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета Армении.
"В качестве меры пресечения избран запрет на отсутствие (подписка о невыезде - ред.)", - сказал представитель пресс-службы.
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Согласно уголовно-процессуальному кодексу Армении, мерами пресечения помимо собственно ареста являются домашний арест, административный надзор, залог, приостановление служебных полномочий, а также запрет на отсутствие, поручительство, воспитательный и военный надзоры.
Накануне в СК Армении сообщили, что жителю Еревана, устроившему погром у памятника детям блокадного Ленинграда, предъявлено обвинение по статье "публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает четыре года лишения свободы.
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Посол РФ
в Армении Сергей Копыркин
, представители российского посольства, Россотрудничества
и общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его в интернете.
В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
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