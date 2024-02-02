https://ria.ru/20240202/otravlenie-1924942595.html

В Иркутске госпитализировали одиннадцать человек с пищевым отравлением

В Иркутске госпитализировали одиннадцать человек с пищевым отравлением - РИА Новости, 02.02.2024

В Иркутске госпитализировали одиннадцать человек с пищевым отравлением

В Иркутске с пищевым отравлением госпитализировали одиннадцать человек, двое из которых — дети, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:20

2024-02-02T07:20

2024-02-02T11:23

происшествия

иркутск

иркутская область

ленинский район

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Иркутске с пищевым отравлением госпитализировали одиннадцать человек, двое из которых — дети, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале."Сегодня медики областного центра сообщили о нескольких случаях пищевого отравления жителей Ленинского района (Иркутска. — Прим. ред.). Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. <...> На данный момент в больнице находятся 11 человек, двое из них — дети. Есть и те, кто от госпитализации отказался", — написал Кобзев.По его словам, предварительно, отравившиеся покупали еду "в одной из точек общепита". Губернатор отметил, что этот факт еще предстоит проверить сотрудникам СК и специалистам управления Роспотребнадзора."Возбуждено уголовное дело", — добавил Кобзев. Также он подчеркнул, что отравившиеся получают полный комплекс медицинской помощи.

https://ria.ru/20240128/otravlenie-1923916922.html

иркутск

иркутская область

ленинский район

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происшествия, иркутск, иркутская область, ленинский район, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)