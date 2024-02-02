https://ria.ru/20240202/otravlenie-1924942595.html
В Иркутске госпитализировали одиннадцать человек с пищевым отравлением
В Иркутске госпитализировали одиннадцать человек с пищевым отравлением - РИА Новости, 02.02.2024
В Иркутске госпитализировали одиннадцать человек с пищевым отравлением
В Иркутске с пищевым отравлением госпитализировали одиннадцать человек, двое из которых — дети, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:20
2024-02-02T07:20
2024-02-02T11:23
происшествия
иркутск
иркутская область
ленинский район
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Иркутске с пищевым отравлением госпитализировали одиннадцать человек, двое из которых — дети, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале."Сегодня медики областного центра сообщили о нескольких случаях пищевого отравления жителей Ленинского района (Иркутска. — Прим. ред.). Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. <...> На данный момент в больнице находятся 11 человек, двое из них — дети. Есть и те, кто от госпитализации отказался", — написал Кобзев.По его словам, предварительно, отравившиеся покупали еду "в одной из точек общепита". Губернатор отметил, что этот факт еще предстоит проверить сотрудникам СК и специалистам управления Роспотребнадзора."Возбуждено уголовное дело", — добавил Кобзев. Также он подчеркнул, что отравившиеся получают полный комплекс медицинской помощи.
https://ria.ru/20240128/otravlenie-1923916922.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, ленинский район, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Ленинский район, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Иркутске госпитализировали одиннадцать человек с пищевым отравлением
В Иркутске госпитализировали одиннадцать человек с пищевым отравлением