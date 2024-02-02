https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html

В Польше указали США на "роковую ошибку" по Украине

В Польше указали США на "роковую ошибку" по Украине - РИА Новости, 02.02.2024

В Польше указали США на "роковую ошибку" по Украине

Президент США Джо Байден просчитался, поставив в центр предвыборной кампании тему Украины, заявил польский профессор Петр Грохмальский в эфире Polskie Radio. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:10

2024-02-02T02:10

2024-02-02T02:10

в мире

украина

сша

джо байден

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден просчитался, поставив в центр предвыборной кампании тему Украины, заявил польский профессор Петр Грохмальский в эфире Polskie Radio.По его мнению, Байден допустил "роковую ошибку", объединив внутреннюю политику с вопросом поддержки Украины."Байден взорвал пороховую почку. В этом плане ситуация действительно крайне сложная, обе стороны (демократы и республиканцы. — Прим. ред.) играют по законам логики, связанной с жестким электоратом. В основу этой игры ложится перетягивание каната и тема Украины…" — сказал Грохмальский.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. Миграционный кризис в Техасе осложнил ситуацию с выделением денег Украине. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.

https://ria.ru/20240202/preemnik-1924928637.html

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в мире, украина, сша, джо байден