https://ria.ru/20240202/orden-1925090523.html
Путин вручил орден "За доблестный труд" гендиректору тульского НПО "Сплав"
Путин вручил орден "За доблестный труд" гендиректору тульского НПО "Сплав" - РИА Новости, 02.02.2024
Путин вручил орден "За доблестный труд" гендиректору тульского НПО "Сплав"
Президент РФ Владимир Путин лично вручил первый в стране орден "За доблестный труд", награду получил коллектив тульского научно-производственного объединения... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:34
2024-02-02T17:34
2024-02-02T18:43
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично вручил первый в стране орден "За доблестный труд", награду получил коллектив тульского научно-производственного объединения "Сплав", которое занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем.Указ президента о награждении коллектива был опубликован в пятницу утром. В этот же день Путин посетил Тулу, где лично передал награду гендиректору НПО "Сплав" Ринату Идрисову."Сегодня хочу проинформировать о том, что в России учреждена новая государственная награда, Орден "За доблестный труд". Он будет присваиваться работникам и целым коллективам предприятий за многолетние значимые достижения. И первый такой орден будет вручен сегодня здесь, на нашем форуме тульскому научно-производственному объединению "Сплав". Это ведущее российское предприятие в сфере разработки и производства реактивных систем залпового огня, наследников легендарной "Катюши", - сказал Путин.Он отметил, что сейчас эти системы являются одним из основных ударных средств наших частей, участвующих в СВО."Это знаменитые "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", - сказал президент, подчеркнув, что все системы показывают себя эффективно."А также десятки видов реактивных снарядов. "Сплав" работает с полной нагрузкой и уже многократно увеличил объем выпуска продукции", - добавил глава государства и поздравил коллектив предприятия с заслуженной наградой.Путин также отметил, что подписан еще один указ, в соответствии с которым вносятся изменения в статуты пяти Орденов, которые теперь будут присваиваться и гражданам, и трудовым коллективам. Среди них ордена Гагарина, "За доблестный труд", Александра Невского, Почета, Пирогова."За выдающиеся достижения, за высокие результаты работы эти награды будут вручаться учреждениям культуры и здравоохранения, оборонным предприятиям и научным центрам", - сказал глава государства.Президент в четверг учредил орден "За доблестный труд". Согласно указу, награды могут быть удостоены коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности. Орден присуждается за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России. Первую такую награду получил коллектив тульского НПО "Сплав".Научно-производственное объединение "Сплав" имени Ганичева (Тула) - головное предприятие-разработчик реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. На СВО применяются такие разработки "Сплава", как РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", ТОС "Солнцепек", а также система дистанционного минирования "Земледелие".Всего же объединением создано более десятка РСЗО и 32 типа реактивных снарядов к ним, в том числе "Ураган", "Смерч", а также "Град-М", "Удав-1М", "Дамба" и РПК-8 для Военно-морского флота.
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общество, россия, тула, владимир путин
Общество, Россия, Тула, Владимир Путин
Путин вручил орден "За доблестный труд" гендиректору тульского НПО "Сплав"
Путин лично вручил орден "За доблестный труд" гендиректору тульского НПО "Сплав"
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично вручил первый в стране орден "За доблестный труд", награду получил коллектив тульского научно-производственного объединения "Сплав", которое занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Указ президента о награждении коллектива был опубликован в пятницу утром. В этот же день Путин посетил Тулу
, где лично передал награду гендиректору НПО "Сплав" Ринату Идрисову.
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"Сегодня хочу проинформировать о том, что в России учреждена новая государственная награда, Орден "За доблестный труд". Он будет присваиваться работникам и целым коллективам предприятий за многолетние значимые достижения. И первый такой орден будет вручен сегодня здесь, на нашем форуме тульскому научно-производственному объединению "Сплав". Это ведущее российское предприятие в сфере разработки и производства реактивных систем залпового огня, наследников легендарной "Катюши", - сказал Путин.
Он отметил, что сейчас эти системы являются одним из основных ударных средств наших частей, участвующих в СВО.
"Это знаменитые "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", - сказал президент, подчеркнув, что все системы показывают себя эффективно.
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"А также десятки видов реактивных снарядов. "Сплав" работает с полной нагрузкой и уже многократно увеличил объем выпуска продукции", - добавил глава государства и поздравил коллектив предприятия с заслуженной наградой.
Путин также отметил, что подписан еще один указ, в соответствии с которым вносятся изменения в статуты пяти Орденов, которые теперь будут присваиваться и гражданам, и трудовым коллективам. Среди них ордена Гагарина, "За доблестный труд", Александра Невского, Почета, Пирогова.
"За выдающиеся достижения, за высокие результаты работы эти награды будут вручаться учреждениям культуры и здравоохранения, оборонным предприятиям и научным центрам", - сказал глава государства.
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Президент в четверг учредил орден "За доблестный труд". Согласно указу, награды могут быть удостоены коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности. Орден присуждается за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России. Первую такую награду получил коллектив тульского НПО "Сплав".
Научно-производственное объединение "Сплав" имени Ганичева (Тула) - головное предприятие-разработчик реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. На СВО применяются такие разработки "Сплава", как РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", ТОС "Солнцепек", а также система дистанционного минирования "Земледелие".
Всего же объединением создано более десятка РСЗО и 32 типа реактивных снарядов к ним, в том числе "Ураган", "Смерч", а также "Град-М", "Удав-1М", "Дамба" и РПК-8 для Военно-морского флота.
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