https://ria.ru/20240202/opk-1925065056.html

Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин

Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин

Минобороны России авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:19

2024-02-02T16:19

2024-02-02T16:19

безопасность

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Страна старается обеспечить эту работу (выезд сотрудников предприятий ОПК в зону боевых действий - ред.) нужными средства, прежде всего, финансовыми... Минобороны, заказчик, авансирует эту работу почти на 80%", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!". Глава государства подчеркнул, что люди напряженно работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но если им надо – выезжают в зону боевых действий, на передовую, смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы. "Что же здесь скроешь? Это даже, если прямо на передке работают, - это героизм самый настоящий", - заключил он.

https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)