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Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
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16:19 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/opk-1925065056.html
Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин
Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин
Минобороны России авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:19
2024-02-02T16:19
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Страна старается обеспечить эту работу (выезд сотрудников предприятий ОПК в зону боевых действий - ред.) нужными средства, прежде всего, финансовыми... Минобороны, заказчик, авансирует эту работу почти на 80%", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!". Глава государства подчеркнул, что люди напряженно работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но если им надо – выезжают в зону боевых действий, на передовую, смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы. "Что же здесь скроешь? Это даже, если прямо на передке работают, - это героизм самый настоящий", - заключил он.
https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html
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безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин

Путин: Минобороны авансирует работу оборонно-промышленного комплекса на 80%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Страна старается обеспечить эту работу (выезд сотрудников предприятий ОПК в зону боевых действий - ред.) нужными средства, прежде всего, финансовыми... Минобороны, заказчик, авансирует эту работу почти на 80%", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!".
Глава государства подчеркнул, что люди напряженно работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но если им надо – выезжают в зону боевых действий, на передовую, смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы.
"Что же здесь скроешь? Это даже, если прямо на передке работают, - это героизм самый настоящий", - заключил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК
Вчера, 15:39
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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