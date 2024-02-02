https://ria.ru/20240202/opk-1925065056.html
Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин
Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин
Минобороны России авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:19
2024-02-02T16:19
2024-02-02T16:19
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/79/1530187969_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_2051ebacc2976bb7a392472fef143233.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Страна старается обеспечить эту работу (выезд сотрудников предприятий ОПК в зону боевых действий - ред.) нужными средства, прежде всего, финансовыми... Минобороны, заказчик, авансирует эту работу почти на 80%", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!". Глава государства подчеркнул, что люди напряженно работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но если им надо – выезжают в зону боевых действий, на передовую, смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы. "Что же здесь скроешь? Это даже, если прямо на передке работают, - это героизм самый настоящий", - заключил он.
https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин
Путин: Минобороны авансирует работу оборонно-промышленного комплекса на 80%
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Минобороны России авансирует работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 80%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Страна старается обеспечить эту работу (выезд сотрудников предприятий ОПК в зону боевых действий - ред.) нужными средства, прежде всего, финансовыми... Минобороны, заказчик, авансирует эту работу почти на 80%", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!".
Глава государства подчеркнул, что люди напряженно работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но если им надо – выезжают в зону боевых действий, на передовую, смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы.
"Что же здесь скроешь? Это даже, если прямо на передке работают, - это героизм самый настоящий", - заключил он.
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК