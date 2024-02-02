https://ria.ru/20240202/opk-1925053974.html
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин заявил, что государство будет работать и думать над дальнейшим повышением зарплаты и другой соцподдержке для сотрудников... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:41
2024-02-02T15:41
2024-02-02T15:56
общество
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что государство будет работать и думать над дальнейшим повышением зарплаты и другой соцподдержке для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)."Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы (для сотрудников предприятий ОПК - ред.), решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".Он отметил, что государство будет продолжать работать по всем этим направлениям.Путин подчеркнул, что "важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту", среди первых из них президент РФ назвал медиков."Врачи делают всё для того, чтобы поддержать наших ребят", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, тула
Общество, Владимир Путин, Россия, Тула
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК
Путин пообещал подумать над повышением зарплат для сотрудников предприятий ОПК
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что государство будет работать и думать над дальнейшим повышением зарплаты и другой соцподдержке для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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"Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы (для сотрудников предприятий ОПК - ред.), решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".
Он отметил, что государство будет продолжать работать по всем этим направлениям.
Путин подчеркнул, что "важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту", среди первых из них президент РФ назвал медиков.
"Врачи делают всё для того, чтобы поддержать наших ребят", - заключил глава государства.
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК