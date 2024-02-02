Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 02.02.2024 (обновлено: 15:56 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/opk-1925053974.html
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК - РИА Новости, 02.02.2024
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин заявил, что государство будет работать и думать над дальнейшим повышением зарплаты и другой соцподдержке для сотрудников... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:41
2024-02-02T15:56
общество
владимир путин
россия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что государство будет работать и думать над дальнейшим повышением зарплаты и другой соцподдержке для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)."Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы (для сотрудников предприятий ОПК - ред.), решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".Он отметил, что государство будет продолжать работать по всем этим направлениям.Путин подчеркнул, что "важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту", среди первых из них президент РФ назвал медиков."Врачи делают всё для того, чтобы поддержать наших ребят", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20240202/putin-1925053846.html
россия
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, тула
Общество, Владимир Путин, Россия, Тула
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК

Путин пообещал подумать над повышением зарплат для сотрудников предприятий ОПК

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что государство будет работать и думать над дальнейшим повышением зарплаты и другой соцподдержке для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«
"Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы (для сотрудников предприятий ОПК - ред.), решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".
Он отметил, что государство будет продолжать работать по всем этим направлениям.
Путин подчеркнул, что "важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту", среди первых из них президент РФ назвал медиков.
"Врачи делают всё для того, чтобы поддержать наших ребят", - заключил глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин заявил о полной загруженности предприятий ОПК
Вчера, 15:39
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияТула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала