https://ria.ru/20240202/obstrel-1925102275.html
ВСУ снова обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
ВСУ снова обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 02.02.2024
ВСУ снова обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска в 17.40 выпустили еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:24
2024-02-02T18:24
2024-02-02T18:24
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горловка
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 выпустили еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. С 17.30 до 17.45 ВСУ также подвергли обстрелу Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 13 снарядов из "натовской" артиллерии. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240201/obstrel-1924894250.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ снова обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке еще четыре кассетных боеприпаса
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости.
Украинские войска в 17.40 выпустили еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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С 17.30 до 17.45 ВСУ также подвергли обстрелу Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 13 снарядов из "натовской" артиллерии.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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