https://ria.ru/20240202/obstrel-1925079436.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2024

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска сбросили в пятницу боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:02

2024-02-02T17:02

2024-02-02T17:02

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вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили в пятницу боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 16.40 - город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 15.20 по 16.20 выпустили в общей сложности еще десять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Макеевке, Ясиноватскому району и Горловке. Киевский район находится в северной части Донецка.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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донецкая народная республика, донецк, украина, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия