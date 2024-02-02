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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска сбросили в пятницу боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:02
2024-02-02T17:02
2024-02-02T17:02
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили в пятницу боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 16.40 - город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 15.20 по 16.20 выпустили в общей сложности еще десять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Макеевке, Ясиноватскому району и Горловке. Киевский район находится в северной части Донецка.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка