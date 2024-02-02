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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925079436.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска сбросили в пятницу боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:02
2024-02-02T17:02
специальная военная операция на украине
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донецк
украина
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили в пятницу боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 16.40 - город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 15.20 по 16.20 выпустили в общей сложности еще десять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Макеевке, Ясиноватскому району и Горловке. Киевский район находится в северной части Донецка.
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донецкая народная республика, донецк, украина, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили в пятницу боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 16.40 - город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ВСУ с 15.20 по 16.20 выпустили в общей сложности еще десять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Макеевке, Ясиноватскому району и Горловке.
Киевский район находится в северной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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