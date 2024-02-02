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При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.02.2024
При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:36
2024-02-02T15:36
2024-02-02T15:36
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии раненая мирная жительница поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле Гольмовского