https://ria.ru/20240202/obstrel-1925052903.html

При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница

При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.02.2024

При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:36

2024-02-02T15:36

2024-02-02T15:36

специальная военная операция на украине

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии раненая мирная жительница поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html

гольмовский

донецкая народная республика

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гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия