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При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925052903.html
При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.02.2024
При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:36
2024-02-02T15:36
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии раненая мирная жительница поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html
гольмовский
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гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Гольмовского в ДНР пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле Гольмовского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской
Красный крест на автомобиле скорой медицинской - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии раненая мирная жительница поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Вчера, 13:33
 
Специальная военная операция на УкраинеГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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