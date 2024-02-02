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Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле - РИА Новости, 02.02.2024
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13:33 02.02.2024 (обновлено: 14:16 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html
Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле
Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле - РИА Новости, 02.02.2024
Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле
Житель села Гуево в Курской области получил контузию после атаки украинских войск, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:33
2024-02-02T14:16
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
украина
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ВОРОНЕЖ, 2 фев — РИА Новости. Житель села Гуево в Курской области получил контузию после атаки украинских войск, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь", — написал он.Строение получило сильные повреждения, поэтому глава региона пообещал помочь собственнику с его восстановлением.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности. Так, накануне средства ПВО перехватили над Курской областью украинский дрон. В начале недели армия противника атаковала село Свердликово Суджанского района. В результате два соцобъекта, шесть домовладений и автомобиль получили повреждения.
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суджанский район
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происшествия, суджанский район, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Украина
Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле

Житель курского села Гуево получил контузию при попадании снаряда ВСУ в дом

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 фев — РИА Новости. Житель села Гуево в Курской области получил контузию после атаки украинских войск, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь", — написал он.
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ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
Так, накануне средства ПВО перехватили над Курской областью украинский дрон. В начале недели армия противника атаковала село Свердликово Суджанского района. В результате два соцобъекта, шесть домовладений и автомобиль получили повреждения.
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