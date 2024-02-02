https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html

Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле

Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле - РИА Новости, 02.02.2024

Житель Курской области получил контузию при украинском обстреле

Житель села Гуево в Курской области получил контузию после атаки украинских войск, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:33

2024-02-02T13:33

2024-02-02T14:16

специальная военная операция на украине

происшествия

суджанский район

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

украина

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ВОРОНЕЖ, 2 фев — РИА Новости. Житель села Гуево в Курской области получил контузию после атаки украинских войск, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь", — написал он.Строение получило сильные повреждения, поэтому глава региона пообещал помочь собственнику с его восстановлением.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности. Так, накануне средства ПВО перехватили над Курской областью украинский дрон. В начале недели армия противника атаковала село Свердликово Суджанского района. В результате два соцобъекта, шесть домовладений и автомобиль получили повреждения.

https://ria.ru/20240125/zaschita-1923518651.html

суджанский район

курская область

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, суджанский район, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, украина