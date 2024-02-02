https://ria.ru/20240202/obstrel-1925003224.html
ВСУ нанесли за сутки около 80 ударов по Белгородской области
ВСУ нанесли за сутки около 80 ударов по Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2024
ВСУ нанесли за сутки около 80 ударов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 77 снарядов по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:21
2024-02-02T12:21
2024-02-02T12:45
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БЕЛГОРОД , 2 фев — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 77 снарядов по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Пострадавших в результате обстрелов нет."В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также село атаковано с помощью трех дронов-камикадзе. По селу Журавлевка выпущено шесть артиллерийских снарядов. В районе села Ближнее системой ПВО сбито два БПЛА противника, в селе Журавлевка — три, в селах Устинка и Щетиновка — по одному", — написал Гладков. В Борисовском районе 18 раз из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок. На окраине села Казачье-Рудченское противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Валуйском городском округе в селе Тимоново инженерная группа российских войск обнаружила и ликвидировала взрывоопасный предмет. "В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено четыре минометных снаряда, также с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. По окраине села Сподарюшино выпущено четыре минометных снаряда, по окраине села Дроновка — два минометных снаряда", — сообщил глава региона. Гладков уточнил, что в Краснояружском районе три раза из миномета обстреляли село Теребрено. В результате обстрела поврежден забор на территории школы. Над поселком Задорожный сбито два БПЛА. "В Шебекинском городском округе по селу Терновое выпущено пять снарядов из РСЗО "Град", по поселку Ленинский, хуторам Панков и Марьино — по три минометных снаряда, по поселку Красное — один минометный снаряд и 20 гранатометных выстрелов, по селу Белянка — два минометных снаряда. В селах Новая Таволжанка и Середа противник атаковал с помощью дронов-камикадзе", — сообщил губернатор. По данным сводок, в январе общее число обстрелов сократилось примерно на три процента по сравнению с декабрем. Однако количество атак с использованием беспилотников за месяц увеличилось с 8% до 18% от общего числа обстрелов. Больше всего обстрелов за январь было зафиксировано в селе Щетиновка Белгородского района — 172 атаки, что примерно в полтора раза больше, чем в селе Устинка Белгородского района (110 атак) и хуторе Старый Волоконовского района (102 атаки). На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
https://ria.ru/20240201/bespilotniki-1924715576.html
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валуйский район, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Валуйский район, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ нанесли за сутки около 80 ударов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 77 снарядов по территории Белгородской области
БЕЛГОРОД , 2 фев — РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 77 снарядов по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Пострадавших в результате обстрелов нет.
«
"В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также село атаковано с помощью трех дронов-камикадзе. По селу Журавлевка выпущено шесть артиллерийских снарядов. В районе села Ближнее системой ПВО сбито два БПЛА противника, в селе Журавлевка — три, в селах Устинка и Щетиновка — по одному", — написал Гладков.
В Борисовском районе 18 раз из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок. На окраине села Казачье-Рудченское противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Валуйском городском округе в селе Тимоново инженерная группа российских войск обнаружила и ликвидировала взрывоопасный предмет.
Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников
"В Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено четыре минометных снаряда, также с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. По окраине села Сподарюшино выпущено четыре минометных снаряда, по окраине села Дроновка — два минометных снаряда", — сообщил глава региона.
Гладков уточнил, что в Краснояружском районе три раза из миномета обстреляли село Теребрено. В результате обстрела поврежден забор на территории школы. Над поселком Задорожный сбито два БПЛА.
"В Шебекинском городском округе по селу Терновое выпущено пять снарядов из РСЗО "Град", по поселку Ленинский, хуторам Панков и Марьино — по три минометных снаряда, по поселку Красное — один минометный снаряд и 20 гранатометных выстрелов, по селу Белянка — два минометных снаряда. В селах Новая Таволжанка и Середа противник атаковал с помощью дронов-камикадзе", — сообщил губернатор.
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По данным сводок, в январе общее число обстрелов сократилось примерно на три процента по сравнению с декабрем. Однако количество атак с использованием беспилотников за месяц увеличилось с 8% до 18% от общего числа обстрелов. Больше всего обстрелов за январь было зафиксировано в селе Щетиновка Белгородского района
— 172 атаки, что примерно в полтора раза больше, чем в селе Устинка Белгородского района (110 атак) и хуторе Старый Волоконовского района (102 атаки).
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать БПЛА в Белгородской области