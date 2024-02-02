https://ria.ru/20240202/nuland-1925134896.html

"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд

"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд - РИА Новости, 02.02.2024

"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в срочном порядке ездила в Киев из-за обострения конфликта между президентом Владимиром... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:15

2024-02-02T22:15

2024-02-02T22:15

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валерий залужный

виктория нуланд

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в срочном порядке ездила в Киев из-за обострения конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Самая влиятельная фигура в украинской политике <…> похоже решила, что ситуация стала настолько критической, что она сразу рванула в Киев. Я имею в виду конечно же Викторию Нуланд", — отметил он.По мнению эксперта, американский политик приняла решение о визите на Украину из-за появившейся в СМИ информации о попытке уволить Залужного. Он предполагает, что теперь скоро должен появиться окончательный приказ, согласованный с Вашингтоном.Меркурис полагает, что положение Зеленского висит на волоске из-за политического кризиса. Он предупредил, что если он не разрешит ситуацию в течение нескольких дней, то он, вероятно, обнаружит, что его авторитет рухнет.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240202/vsu-1925114421.html

https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925041744.html

киев

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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, виктория нуланд, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины