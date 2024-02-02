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"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд - РИА Новости, 02.02.2024
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22:15 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/nuland-1925134896.html
"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд
"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд - РИА Новости, 02.02.2024
"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в срочном порядке ездила в Киев из-за обострения конфликта между президентом Владимиром... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T22:15
2024-02-02T22:15
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
валерий залужный
виктория нуланд
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в срочном порядке ездила в Киев из-за обострения конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Самая влиятельная фигура в украинской политике &lt;…&gt; похоже решила, что ситуация стала настолько критической, что она сразу рванула в Киев. Я имею в виду конечно же Викторию Нуланд", — отметил он.По мнению эксперта, американский политик приняла решение о визите на Украину из-за появившейся в СМИ информации о попытке уволить Залужного. Он предполагает, что теперь скоро должен появиться окончательный приказ, согласованный с Вашингтоном.Меркурис полагает, что положение Зеленского висит на волоске из-за политического кризиса. Он предупредил, что если он не разрешит ситуацию в течение нескольких дней, то он, вероятно, обнаружит, что его авторитет рухнет.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
https://ria.ru/20240202/vsu-1925114421.html
https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925041744.html
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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, виктория нуланд, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виктория Нуланд, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд

Эксперт Меркурис: Нуланд рванула в Киев из-за обострения ситуации с Залужным

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в срочном порядке ездила в Киев из-за обострения конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Самая влиятельная фигура в украинской политике <…> похоже решила, что ситуация стала настолько критической, что она сразу рванула в Киев. Я имею в виду конечно же Викторию Нуланд", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
На радость Москве. Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
Вчера, 19:28
По мнению эксперта, американский политик приняла решение о визите на Украину из-за появившейся в СМИ информации о попытке уволить Залужного. Он предполагает, что теперь скоро должен появиться окончательный приказ, согласованный с Вашингтоном.
Меркурис полагает, что положение Зеленского висит на волоске из-за политического кризиса. Он предупредил, что если он не разрешит ситуацию в течение нескольких дней, то он, вероятно, обнаружит, что его авторитет рухнет.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского
Вчера, 14:45
 
В миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВиктория НуландВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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