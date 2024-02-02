"Сразу рванула". На Западе забили тревогу из-за тайной операции Нуланд
Эксперт Меркурис: Нуланд рванула в Киев из-за обострения ситуации с Залужным
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в срочном порядке ездила в Киев из-за обострения конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Валерием Залужным, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Самая влиятельная фигура в украинской политике <…> похоже решила, что ситуация стала настолько критической, что она сразу рванула в Киев. Я имею в виду конечно же Викторию Нуланд", — отметил он.
По мнению эксперта, американский политик приняла решение о визите на Украину из-за появившейся в СМИ информации о попытке уволить Залужного. Он предполагает, что теперь скоро должен появиться окончательный приказ, согласованный с Вашингтоном.
Меркурис полагает, что положение Зеленского висит на волоске из-за политического кризиса. Он предупредил, что если он не разрешит ситуацию в течение нескольких дней, то он, вероятно, обнаружит, что его авторитет рухнет.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.