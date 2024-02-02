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Мишустин заявил о конкурентоспособности отечественных нейросетей - РИА Новости, 02.02.2024
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09:44 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/neyroseti-1924958330.html
Мишустин заявил о конкурентоспособности отечественных нейросетей
Мишустин заявил о конкурентоспособности отечественных нейросетей - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин заявил о конкурентоспособности отечественных нейросетей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о равных возможностях отечественных нейросетей с западной ChatGPT. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:44
2024-02-02T09:44
технологии
россия
михаил мишустин
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о равных возможностях отечественных нейросетей с западной ChatGPT. Глава кабмина сегодня в Алма-Ате осмотрел выставку цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024. В числе прочего ему рассказали, как современные технологии помогают систематизировать работу на промышленных предприятиях. "На каком инструменте нейронная сетка?" - поинтересовался Мишустин на стенде компании ERG. Ему пояснили, что используется комбинаторика нескольких систем. "Сберовский GigaChat не пробовали? У нас две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны. Продукт "Сбера" и продукт "Яндекса". Посмотрите", - напутствовал премьер-министр РФ. "Сбер" в апреле 2023 года выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.
https://ria.ru/20240202/effekt-1924957864.html
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о конкурентоспособности отечественных нейросетей

Мишустин заявил о равных возможностях отечественных нейросетей с ChatGPT

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о равных возможностях отечественных нейросетей с западной ChatGPT.
Глава кабмина сегодня в Алма-Ате осмотрел выставку цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024. В числе прочего ему рассказали, как современные технологии помогают систематизировать работу на промышленных предприятиях.
«
"На каком инструменте нейронная сетка?" - поинтересовался Мишустин на стенде компании ERG. Ему пояснили, что используется комбинаторика нескольких систем. "Сберовский GigaChat не пробовали? У нас две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны. Продукт "Сбера" и продукт "Яндекса". Посмотрите", - напутствовал премьер-министр РФ.
"Сбер" в апреле 2023 года выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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