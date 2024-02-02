https://ria.ru/20240202/neft-1924927714.html

США закупают нефть у Венесуэлы из-за отказа от российской, заявил глава API

США закупают нефть у Венесуэлы из-за отказа от российской, заявил глава API - РИА Новости, 02.02.2024

США закупают нефть у Венесуэлы из-за отказа от российской, заявил глава API

Нефтеперерабатывающим предприятиям США приходится закупать нефть из Венесуэлы для насыщения рынка из-за добровольного отказа Вашингтона от поставок... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:10

2024-02-02T01:10

2024-02-02T01:10

в мире

сша

венесуэла

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Нефтеперерабатывающим предприятиям США приходится закупать нефть из Венесуэлы для насыщения рынка из-за добровольного отказа Вашингтона от поставок энергоносителей из России, заявил в интервью агентству S&P Global глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс. "Мы добровольно отказались от российской нефти… нам нужно откуда-то ее получать, поэтому американские нефтеперерабатывающие заводы снова начали смотреть в сторону венесуэльского производства", - сообщил он. По словам Соммерса, который ранее был советником бывшего президента США Джорджа Буша, американские НПЗ останутся в зависимости от импортируемой тяжелой нефти, поскольку действующая инфраструктура по ее переработке первоначально создавалась под подобные виды энергоносителей. "Если бы они не получали ее из Венесуэлы, то брали бы из Мексики или из Саудовской Аравии, или откуда-нибудь еще", - добавил он. По его оценке, американские нефтепереработчики ищут нефть по всему миру, чтобы ее можно было перерабатывать на территории США. Как указал Соммерс, последний раз НПЗ в США строился в 1976 году и в настоящее время компаниям очень тяжело получить разрешения не только на строительство новых объектов, но и на переоборудование действующих, общее число которых составляет 134 предприятия. "С учетом роста спроса на бензин, я не думаю, что будет хорошо, если какое-либо из них закроется", - добавил он.

https://ria.ru/20240202/dobycha-1924927531.html

сша

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в мире, сша, венесуэла