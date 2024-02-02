https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html

"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной

"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной - РИА Новости, 02.02.2024

"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной

Учения НАТО могут стать началом подготовки к третьей мировой войне, пишет Global Times. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:06

2024-02-02T17:06

2024-02-02T17:06

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Учения НАТО могут стать началом подготовки к третьей мировой войне, пишет Global Times."Под прикрытием продолжающихся учений, официальные лица и политики почти беззаботно говорят о третьей мировой войне. НАТО не просто играет в войну, а уже готовится к ней, и, возможно, даже может ее спровоцировать", — говорится в материале.Отмечается, что маневры Steadfast Defender 2024 далеко не безобидны. Автор статьи не исключает, что они могут стать не только репетицией реальных боевых действий, но и провокацией."Для НАТО крайне важно учитывать риски просчета и последующей эскалации, чтобы не допустить случайного переплетения имитационных учений с реальным театром военных действий по соседству (на Украине. — Прим. Ред.), о чем даже думать страшно", — предупреждает он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240202/nato-1924985797.html

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

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