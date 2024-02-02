Рейтинг@Mail.ru
"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html
"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной
"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной - РИА Новости, 02.02.2024
"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной
Учения НАТО могут стать началом подготовки к третьей мировой войне, пишет Global Times. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:06
2024-02-02T17:06
москва
украина
европа
владимир путин
нато
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_0:303:2912:1941_1920x0_80_0_0_2d3932377afd168dbc7da38aa5d86a8c.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Учения НАТО могут стать началом подготовки к третьей мировой войне, пишет Global Times."Под прикрытием продолжающихся учений, официальные лица и политики почти беззаботно говорят о третьей мировой войне. НАТО не просто играет в войну, а уже готовится к ней, и, возможно, даже может ее спровоцировать", — говорится в материале.Отмечается, что маневры Steadfast Defender 2024 далеко не безобидны. Автор статьи не исключает, что они могут стать не только репетицией реальных боевых действий, но и провокацией."Для НАТО крайне важно учитывать риски просчета и последующей эскалации, чтобы не допустить случайного переплетения имитационных учений с реальным театром военных действий по соседству (на Украине. — Прим. Ред.), о чем даже думать страшно", — предупреждает он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240202/nato-1924985797.html
https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html
москва
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_235:0:2823:1941_1920x0_80_0_0_9d84a5de985a1a1346bc98485f70cedd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, украина, европа, владимир путин, нато, в мире, политика
Москва, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО, В мире, Политика
"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной

GT: НАТО начала готовиться к началу третьей мировой войны

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Учения НАТО могут стать началом подготовки к третьей мировой войне, пишет Global Times.
"Под прикрытием продолжающихся учений, официальные лица и политики почти беззаботно говорят о третьей мировой войне. НАТО не просто играет в войну, а уже готовится к ней, и, возможно, даже может ее спровоцировать", — говорится в материале.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Эксперт: НАТО на учениях отработает ядерный сценарий конфликта с Россией
Вчера, 11:26
Отмечается, что маневры Steadfast Defender 2024 далеко не безобидны. Автор статьи не исключает, что они могут стать не только репетицией реальных боевых действий, но и провокацией.
"Для НАТО крайне важно учитывать риски просчета и последующей эскалации, чтобы не допустить случайного переплетения имитационных учений с реальным театром военных действий по соседству (на Украине. — Прим. Ред.), о чем даже думать страшно", — предупреждает он.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных
31 января, 08:00
 
МоскваУкраинаЕвропаВладимир ПутинНАТОВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала