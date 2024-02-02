https://ria.ru/20240202/nato-1925021948.html

Финляндия примет участие в мероприятиях коллективной обороны НАТО

Финляндия примет участие в мероприятиях коллективной обороны НАТО - РИА Новости, 02.02.2024

Финляндия примет участие в мероприятиях коллективной обороны НАТО

Финляндия в 2024 году примет участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне в мирное время, в ходе которых будет участвовать в разминировании Балтийского... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:35

2024-02-02T13:35

2024-02-02T13:35

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Финляндия в 2024 году примет участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне в мирное время, в ходе которых будет участвовать в разминировании Балтийского моря и противовоздушной обороне в Румынии, Болгарии и Черном море, сообщает в пятницу министерство обороны страны. "В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и эскадрильей ВВС до восьми истребителей. Для военно-морского флота это будут постоянные противоминные мероприятия в Балтийском море, а для военно-воздушных сил - противовоздушная оборона НАТО в Румынии, Болгарии и на Черном море", - приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе ведомства. Участие ВВС Финляндии в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне (Air Shielding) в Румынии, Болгарии и Черном море будет осуществляться в период с 3 июня по 31 июля 2024 года. Численность подразделения составит до восьми истребителей и около 70-100 человек личного состава, уточняет ведомство. Разминирование Балтийского моря, включающее обезвреживание старых морских мин, будет проходить с 1 апреля по 31 мая 2024 года с участием одного судна класса Katanpää с экипажем из 40 человек, сказано в материале. По словам министра обороны, Финляндия будет участвовать в большем количестве учений, чем ранее, особенно, в соседних с Финляндией регионах. Ведомство также уточняет, что учения Nordic Response 24 пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

https://ria.ru/20240201/finlyandiya-1924807370.html

https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html

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в мире, финляндия, балтийское море, нато