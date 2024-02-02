Рейтинг@Mail.ru
Финляндия примет участие в мероприятиях коллективной обороны НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/nato-1925021948.html
Финляндия примет участие в мероприятиях коллективной обороны НАТО
Финляндия примет участие в мероприятиях коллективной обороны НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
Финляндия примет участие в мероприятиях коллективной обороны НАТО
Финляндия в 2024 году примет участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне в мирное время, в ходе которых будет участвовать в разминировании Балтийского... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:35
2024-02-02T13:35
в мире
финляндия
балтийское море
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Финляндия в 2024 году примет участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне в мирное время, в ходе которых будет участвовать в разминировании Балтийского моря и противовоздушной обороне в Румынии, Болгарии и Черном море, сообщает в пятницу министерство обороны страны. "В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и эскадрильей ВВС до восьми истребителей. Для военно-морского флота это будут постоянные противоминные мероприятия в Балтийском море, а для военно-воздушных сил - противовоздушная оборона НАТО в Румынии, Болгарии и на Черном море", - приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе ведомства. Участие ВВС Финляндии в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне (Air Shielding) в Румынии, Болгарии и Черном море будет осуществляться в период с 3 июня по 31 июля 2024 года. Численность подразделения составит до восьми истребителей и около 70-100 человек личного состава, уточняет ведомство. Разминирование Балтийского моря, включающее обезвреживание старых морских мин, будет проходить с 1 апреля по 31 мая 2024 года с участием одного судна класса Katanpää с экипажем из 40 человек, сказано в материале. По словам министра обороны, Финляндия будет участвовать в большем количестве учений, чем ранее, особенно, в соседних с Финляндией регионах. Ведомство также уточняет, что учения Nordic Response 24 пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.
https://ria.ru/20240201/finlyandiya-1924807370.html
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html
финляндия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, балтийское море, нато
В мире, Финляндия, Балтийское море, НАТО
Финляндия примет участие в мероприятиях коллективной обороны НАТО

Финляндия в 2024 году примет участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Финляндия в 2024 году примет участие в мероприятиях НАТО по коллективной обороне в мирное время, в ходе которых будет участвовать в разминировании Балтийского моря и противовоздушной обороне в Румынии, Болгарии и Черном море, сообщает в пятницу министерство обороны страны.
"В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и эскадрильей ВВС до восьми истребителей. Для военно-морского флота это будут постоянные противоминные мероприятия в Балтийском море, а для военно-воздушных сил - противовоздушная оборона НАТО в Румынии, Болгарии и на Черном море", - приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе ведомства.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
МИД Финляндии упразднит российский департамент
1 февраля, 14:21
Участие ВВС Финляндии в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне (Air Shielding) в Румынии, Болгарии и Черном море будет осуществляться в период с 3 июня по 31 июля 2024 года. Численность подразделения составит до восьми истребителей и около 70-100 человек личного состава, уточняет ведомство.
Разминирование Балтийского моря, включающее обезвреживание старых морских мин, будет проходить с 1 апреля по 31 мая 2024 года с участием одного судна класса Katanpää с экипажем из 40 человек, сказано в материале.
По словам министра обороны, Финляндия будет участвовать в большем количестве учений, чем ранее, особенно, в соседних с Финляндией регионах.
Ведомство также уточняет, что учения Nordic Response 24 пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится
28 января, 07:03
 
В миреФинляндияБалтийское мореНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала