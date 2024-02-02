https://ria.ru/20240202/nato-1924985797.html

Эксперт: НАТО на учениях отработает ядерный сценарий конфликта с Россией

Эксперт: НАТО на учениях отработает ядерный сценарий конфликта с Россией - РИА Новости, 02.02.2024

Эксперт: НАТО на учениях отработает ядерный сценарий конфликта с Россией

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской атомной подлодки, очевидно, пройдет в контексте масштабных учений НАТО, на которых... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:26

2024-02-02T11:26

2024-02-02T11:26

в мире

россия

великобритания

европа

игорь коротченко

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской атомной подлодки, очевидно, пройдет в контексте масштабных учений НАТО, на которых будет отрабатываться военное столкновение с Россией - это свидетельствует о том, что существует ядерный сценарий этих маневров, рассказал РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее газета Sun со ссылкой на источники сообщила, что ВМС Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести пуск МБР Trident 2 с атомной подлодки в Атлантическом океане. По данным издания, пуск ракеты без боевой части произведет АПЛ Vanguard, которая семь лет находилась на ремонте в Плимуте. После испытаний субмарина вернется в строй в британского флота ядерного сдерживания. "Это происходит на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят сегодня в Европе и отрабатывают сценарий войны с Россией. Очевидно, что этот пуск … проводится в контексте указанных учений, что в ходе сценария, который НАТО отрабатывает, есть и варианты применения ядерного оружия, поэтому очевидно, что это все увязано в единый контур", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что каждая из стран, обладающих ядерным оружием, периодически проводит пуски ракет для подтверждения заданных тактико-технических характеристик и их боеготовности. В этот раз такой старт решили совместить с учениями "по войне с Россией", уверен аналитик. То, что с момента предыдущего пуска прошло почти восемь лет, Коротченко объяснил тем, что Великобритания использует ракеты производства США. По его словам, американских подтверждающих пусков достаточно, поэтому у Лондона нет необходимости запускать Trident 2 часто. Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.

https://ria.ru/20240201/ssha-1924923572.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924897862.html

россия

великобритания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, европа, игорь коротченко, нато