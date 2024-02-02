Эксперт: НАТО на учениях отработает ядерный сценарий конфликта с Россией
Коротченко: страны НАТО на учениях отработают ядерный сценарий конфликта с РФ
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской атомной подлодки, очевидно, пройдет в контексте масштабных учений НАТО, на которых будет отрабатываться военное столкновение с Россией - это свидетельствует о том, что существует ядерный сценарий этих маневров, рассказал РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее газета Sun со ссылкой на источники сообщила, что ВМС Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести пуск МБР Trident 2 с атомной подлодки в Атлантическом океане. По данным издания, пуск ракеты без боевой части произведет АПЛ Vanguard, которая семь лет находилась на ремонте в Плимуте. После испытаний субмарина вернется в строй в британского флота ядерного сдерживания.
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"Это происходит на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят сегодня в Европе и отрабатывают сценарий войны с Россией. Очевидно, что этот пуск … проводится в контексте указанных учений, что в ходе сценария, который НАТО отрабатывает, есть и варианты применения ядерного оружия, поэтому очевидно, что это все увязано в единый контур", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что каждая из стран, обладающих ядерным оружием, периодически проводит пуски ракет для подтверждения заданных тактико-технических характеристик и их боеготовности. В этот раз такой старт решили совместить с учениями "по войне с Россией", уверен аналитик.
Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.